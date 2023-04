Giffey hofft auf Mehrheit beim SPD-Mitgliedervotum Eine Woche vor Ende des Mitgliedervotums der Berliner SPD wirbt die Landesvorsitzende Franziska Giffey weiter für eine schwarz-rote Regierungskoalition. „Wir... dpa

Berlin -Eine Woche vor Ende des Mitgliedervotums der Berliner SPD wirbt die Landesvorsitzende Franziska Giffey weiter für eine schwarz-rote Regierungskoalition. „Wir müssen Antworten auf die Kritik, die von Wählerinnen und Wählern gekommen ist, geben“, sagte Giffey am Montag der RBB-Welle radioeins. Das gelte für die Themen soziale und bezahlbare Stadt, aber auch für Verkehr und innere Sicherheit. „Und in den Sondierungen ist deutlich geworden, dass das besser in einem Bündnis mit der CDU geht, und dafür werbe ich auch“, so die Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeisterin.