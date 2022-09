Giffey hofft auf Zeitplan des Gerichts zu Wahl-Verfahren Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hofft, dass der Verfassungsgerichtshof an diesem Mittwoch bei seiner mündlichen Verhandlung zu den Wahlpa... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hofft, dass der Verfassungsgerichtshof an diesem Mittwoch bei seiner mündlichen Verhandlung zu den Wahlpannen 2021 auch Angaben zum weiteren Verfahren macht. „Ich würde es gut finden für die Planbarkeit, wenn es einen zeitlichen Ablauf gäbe“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer Sitzung des Berliner Senats. Ob das Gericht das tue, sei ebenso offen wie die Entscheidung über eine etwaige, wie auch immer geartete Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus. „Die Entscheidung liegt nicht in unseren Händen.“