Giffey: In schwerer See wechselt man nicht die Steuerfrau

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey will um das Rote Rathaus kämpfen. „In schwerer See wechselt man nicht den Steuermann und auch nicht die Steuerfrau“, sagte Giffey am Montag bei der Vorstellung der Kampagne für die Wiederholungswahl am 12. Februar. „Es geht um nichts weniger, als das Rote Rathaus zu verteidigen. Sie können sich sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, dass das gelingt.“ Was Berlin jetzt brauche sei Professionalität, Stabilität, Kontinuität, Verlässlichkeit und Pragmatismus.