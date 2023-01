Giffey kritisiert CDU-Wahlkampf mit Merz in Neukölln Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Vorsitzende Franziska Giffey hat den CDU-Wahlkampfauftritt des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in Neukölln s... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Vorsitzende Franziska Giffey hat den CDU-Wahlkampfauftritt des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in Neukölln scharf kritisiert. „Was Friedrich Merz und die Berliner CDU seit Wochen veranstalten, ist populistisch und durchschaubar“, erklärte die SPD-Spitzenkandidatin am Freitag vor der am frühen Abend geplanten CDU-Veranstaltung: „Erst die schrecklichen Ereignisse an Silvester für den eigenen Wahlkampf instrumentalisieren, dann die Menschen in Berlin nach Vornamen in Schubladen stecken wollen und jetzt ausgerechnet in Neukölln einen Wahlkampftermin inszenieren.“