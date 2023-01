Giffey: Mehr Unterstützung für soziale Brennpunkte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht die Ursache der Silvesterkrawalle nicht in der Migrationsgeschichte der Beteiligten, sondern im soz... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht die Ursache der Silvesterkrawalle nicht in der Migrationsgeschichte der Beteiligten, sondern im sozialen Umfeld. Schließlich seien fast alle „Berliner Kinder“, die hier geboren und aufgewachsen seien, betonte Giffey am Mittwoch. „Wir reden ja nicht über die Einwanderungsmarke, sondern über das, was in den sozialen Brennpunkten schief gelaufen ist.“ Sie forderte eine Stärkung der Jugendlichen in entsprechenden Vierteln der Stadt.