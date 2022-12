Giffey mit Scholz im Motorradwerk: „Industriestandort“ Das BMW-Motorradwerk in Spandau gilt als Vorzeigeunternehmen. Politiker lassen sich deshalb gerne hier blicken. Tolle Bilder in modernsten Produktionsanlagen... dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Jens Kalaene/dpa

Berlin (dpa/bb) - -Mitten im Wahlkampf für die Wiederholungswahl in Berlin am 12. Februar haben Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) das BMW-Motorradwerk in Spandau besichtigt. Bei dem Termin am Montag ließen sich die SPD-Politiker an verschiedenen Stationen Details über die Motorradfertigung, Digitalisierung, Logistik und Qualitätssicherung erläutern und haben mit Beschäftigten gesprochen. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Elektromobilität. Ein Teil der bis zu 800 Motorräder, die BMW täglich in Berlin produziert werden, sind elektrische Modelle.