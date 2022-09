Giffey: Mögliche Wahlwiederholung soll reibungslos verlaufen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat für den Fall einer Wahlwiederholung eine umfassende Vorbereitung zugesagt, damit es nicht wiede... dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, äußert sich bei einer Pressekonferenz. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin/Cottbus -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat für den Fall einer Wahlwiederholung eine umfassende Vorbereitung zugesagt, damit es nicht wieder zu Pannen kommt. „Ich kann das nicht ungeschehen machen, was dort passiert ist, aber ich kann dafür sorgen - jetzt, wo ich politische Verantwortung habe -, dass das nicht nochmal passiert und dass wir gut aufgestellt, gut organisiert in eine solche Nachwahl oder Wiederholungswahl gehen“, sagte Giffey am Donnerstag in Cottbus. „Wir haben ja einen neuen Landeswahlleiter eingesetzt, wir haben den Bericht der Expertenkommission ausgewertet, bereiten entsprechend alles vor, was dafür notwendig ist.“