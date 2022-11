Giffey ruft abgewanderte Lehrkräfte zur Rückkehr auf Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat abgewanderte Lehrkräfte dazu aufgerufen, nach Berlin zurückzukehren. „Kommt nach Hause - hier ist es ... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat abgewanderte Lehrkräfte dazu aufgerufen, nach Berlin zurückzukehren. „Kommt nach Hause - hier ist es am schönsten“, sagte die SPD-Politikerin beim Gewerkschaftstag des Beamtenbundes dbb am Montag in Berlin. Lehrerinnen und Lehrer würden mit offenen Armen empfangen. „Wir haben in den letzten Jahren massive Abwanderungen gehabt von jungen, gut ausgebildeten Lehrkräften.“ Berlin könne es sich jedoch nicht leisten, dass sie in andere Bundesländer gingen, weil sie dort verbeamtet würden.