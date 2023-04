Giffey: Senat hat professionell gearbeitet Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat nach der letzten Sitzung des rot-grün-roten Senats vor dem Regierungswechsel noch einmal Bilanz... dpa

Franziska Giffey (SPD), noch Regierende Bürgermeisterin von Berlin, vor der Presse. Carsten Koall/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat nach der letzten Sitzung des rot-grün-roten Senats vor dem Regierungswechsel noch einmal Bilanz gezogen. „Es war die 65. Sitzung in diesen fast 500 Tagen. Wir haben in einer sehr schwierigen Zeit, auch krisenbelasteten Zeit versucht, vieles in Berlin zu bewegen“, sagte sie anschließend. „Wir haben es erfüllt, bis zum letzten Tag eine professionelle Zusammenarbeit hinzubekommen, und das war heute auch der Fall“, so die SPD-Politikerin.