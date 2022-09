Giffey sieht Berlin bei Entlastung der Bürger ganz weit vorn Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht die Hauptstadt bei den Bemühungen um eine Entlastung der Bürger von den hohen Energiepreisen bundes... dpa

Franziska Giffey (SPD), Berlins Regierende Bürgermeisterin, hält ein symbolisches Entlastungspaket. Sabrina Szameitat/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht die Hauptstadt bei den Bemühungen um eine Entlastung der Bürger von den hohen Energiepreisen bundesweit ganz weit vorn. Die SPD-Politikerin verwies am Donnerstag im Abgeordnetenhaus auf das auf den Weg gebrachte Entlastungspaket des Landes. Es soll die Maßnahmen des Bundes ergänzen und ein Volumen zwischen 800 Millionen und 1,5 Milliarden Euro haben. „Das ist ein Gesamtkonzept, dass es so noch in keinem anderen Bundesland gibt“, sagte Giffey. „Berlin ist hier Vorreiter.“