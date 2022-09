Giffey sieht große Chance in Zusammenarbeit mit Brandenburg Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hält eine engere Zusammenarbeit mit Brandenburg für entscheidend für die Zukunft der Hauptstadt. „W... dpa

Franziska Giffey (l, SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, äußert sich bei einer Pressekonferenz. Bernd von Jutrczenka/dpa

Cottbus -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hält eine engere Zusammenarbeit mit Brandenburg für entscheidend für die Zukunft der Hauptstadt. „Wir sehen hier wirklich eine große Chance in den Flächen, die hier verfügbar sind“, sagte die Berliner SPD-Vorsitzende am Donnerstag bei einem Besuch des Lausitz Science Park in Cottbus. „Wir sehen heute schon unsere über 400 Start-up-Unternehmen, die wir in Berlin haben, die wachsen wollen, die Fläche suchen.“ Das zu nutzen, sei eine Chance für beide Bundesländer und mache die Metropolregion Berlin-Brandenburg stärker. Sie nannte die Zusammenarbeit zwischen dem Wissenschaftsstandort Adlershof und dem Lausitz Science Park in Cottbus als Beispiel.