Giffey: Unsere Gedanken sind bei der Verstorbenen Nach dem Tod einer Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihre Trauer bekundet. „I... dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey spricht während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Nach dem Tod einer Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihre Trauer bekundet. „In diesem Moment sind unsere Gedanken bei der Verstorbenen, bei ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden. Alles andere tritt in diesem Augenblick zurück“, teilte die SPD-Politikerin am Freitag bei Twitter mit. „Es bleibt die Aufgabe der Polizei und der Gerichte, die Umstände ihres Todes rasch und sorgfältig aufzuklären.“