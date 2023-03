Giffey unterstreicht Fortschritte für Frauen in Berlin Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht in der Hauptstadt Fortschritte bei der Gleichstellung von Frau und Mann. „Seit der Einführung des B... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht in der Hauptstadt Fortschritte bei der Gleichstellung von Frau und Mann. „Seit der Einführung des Berliner Landesgleichstellungsgesetzes 1991 hat sich der Frauenanteil in der Verwaltung auf derzeit 64 Prozent verdoppelt“, bilanzierte die SPD-Politikerin vor dem Internationalen Frauentag an diesem Mittwoch.