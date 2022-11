Giffey verspricht reibungslose Wahlwiederholung Nach der Klatsche des Verfassungsgerichts steht außer Frage: Bei der Wiederholungswahl in Berlin muss alles funktionieren. Nun erklärt sich die Regierungsche... dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) spricht zu Journalisten. Paul Zinken/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat versichert, dass die Wiederholungswahl am 12. Februar besser organisiert wird als die von vielen Pannen geprägte Abstimmung vor 14 Monaten. Es sei wichtig, bei dieser Wahl einen reibungslosen Verlauf sicherzustellen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. „Es ist die Aufgabe, dass wir es besser machen, dass es funktioniert.“ Die Menschen dürften erwarten, dass Wahlen reibungslos ablaufen.