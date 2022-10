Giffey will mit Wahl-Urteil „verantwortungsvoll“ umgehen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will mit dem für November angekündigten Urteil zu einer möglichen Wahlwiederholung „verantwortungsvoll un... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will mit dem für November angekündigten Urteil zu einer möglichen Wahlwiederholung „verantwortungsvoll und professionell“ umgehen. Das sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst gelte es jedoch, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in dem noch laufenden Verfahren „mit dem gebotenen Respekt“ abzuwarten.