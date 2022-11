Giffey will reibungslose Wahlen: CDU für Geisel-Rücktritt Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus müssen komplett wiederholt werden. Die Opposition wirft Rot-Grün-Rot Versagen vor und fordert Konsequenzen. Die Regierende Bü... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Nach dem Urteil zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin sieht sich die Opposition bestätigt in ihrer Kritik am rot-grün-roten Senat. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) versicherte, solche Fehler werde es nicht wieder geben. Anfechten will Rot-Grün-Rot die Entscheidung nicht. „Wir respektieren dieses Urteil. Der Berliner Senat wird keine Beschwerde dagegen einlegen“, sagte Giffey am Mittwoch. Der Senat werde alles tun, um eine reibungslose Wahl vorzubereiten und um zu zeigen, dass die rot-grün-rote Landesregierung Berlin gut durch die Krise bringe.