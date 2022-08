Giffey zu Energiepreisen: Senat will Menschen in Not helfen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat bekräftigt, dass der Senat Bürger bei der Bewältigung der stark gestiegenen Energiepreise unter... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat bekräftigt, dass der Senat Bürger bei der Bewältigung der stark gestiegenen Energiepreise unterstützen will. Ziel sei darüber zu sprechen, wie das Land in Ergänzung von Entlastungsmaßnahmen des Bundes gezielt Menschen helfen könne, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im RBB-Inforadio.