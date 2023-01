Giffey zu Friedrich Merz: Das sind Berliner Kinder Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat der Einschätzung von CDU-Parteichef Friedrich Merz zu den Silvester-Krawallen widersprochen. Es sei e... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat der Einschätzung von CDU-Parteichef Friedrich Merz zu den Silvester-Krawallen widersprochen. Es sei eine typische Denke, es gehe um irgendwelche Menschen, die hierher gekommen seien und sich nicht an die Regeln hielten. „Das ist aber nicht der Fall“, sagte Giffey am Mittwoch nach dem „Gipfel gegen Jugendgewalt“ im Berliner Roten Rathaus. „Die jungen Leute, über die wir hier mehrheitlich reden, das sind Berliner Kinder.“ Sie hätten teilweise Ausgrenzungserfahrungen gemacht und seien in einer gesellschaftlichen Lage, die ihnen sehr wenig Möglichkeiten über ihren Kiez hinaus biete.