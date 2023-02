Warschau ist am Dienstag und Mittwoch im Ausnahmezustand. Die Vorbereitungen für Joe Biden laufen auf Hochtouren. Unsere Reporterin ist vor Ort.

„Gigantisch“: So bereitet sich Warschau auf den Besuch von Joe Biden vor

Ein Polizeiwagen steht vor dem Marriott-Hotel in Warschau. Im Hintergrund ist der Kulturpalast zu sehen. Carola Tunk

Joe Biden bringt ohne Zweifel mächtige Worte, aber wohl eher keinen Sonnenschein mit nach Warschau. Am Dienstagmorgen soll der US-Präsident am Chopin-Flughafen der polnischen Hauptstadt landen. Derweil stürmt, regnet und schneit es. Am Montagvormittag schickten die Behörden sogar eine Warn-SMS wegen des Wetters. Öffentliche Plätze sollten gemieden werden.

Am Montagmittag hebt vor dem Marriott-Hotel im Zentrum der Stadt ein Portier eine umgefallene rote Absperrung auf. Auf der Seite des Hotels mit Blick auf den Kulturpalast bindet unterdessen ein Polizist blau-weißes Absperrband an ein Schild. Er nimmt dabei keine Rücksicht auf ein noch geparktes Auto. Vor dem Vapiano auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen bereits zahlreiche Absperrgitter auf den Gehwegen. In Polen ist es die Tradition, dass jeder US-Präsident im Marriott Hotel im Zentrum übernachtet. Das Hotel wurde 1989 eröffnet und gehört einer US-amerikanischen Hotelkette. Biden übernachtet, wie jeder US-Präsident bei Warschau-Besuchen, in der luxuriösen Präsidentensuite.

Ein Polizist befestigt Absperrband an einem Straßenschild. Carola Tunk

Streng geheime Reiserouten von Joe Biden

Im Marriott selbst ist man erwartbar verschwiegen. Der Manager sei gerade beschäftigt und habe daher keine Zeit, Fragen zu beantworten, erklärt eine Rezeptionistin in der Eingangshalle des Luxushotels, die mit künstlichen Kirschbäumen geschmückt ist. In der 40. Etage befindet sich eine Panorama-Bar, für die Joe Biden wohl kaum Zeit finden wird in Warschau.

Die Reiserouten des Präsidenten sind streng geheim. Sicherheitshalber werden Parkbeschränkungen im Stadtteil Śródmieście eingeführt und der Verkehr während der Durchfahrt von Kolonnen „mit ausländischen Politikern“ gestoppt, heißt es in einer Mitteilung des Warschauer Rathauses.

Neben dem amerikanischen Geheimdienst ist auch der polnische Staatsschutz für die unmittelbare Sicherheit Joe Bidens zuständig. „Details sind geheim und wir kooperieren voll und ganz mit dem Geheimdienst. Es ist jedoch nicht so, dass uns die amerikanische Seite zu irgendetwas zwingt oder wichtiger ist. Gemeinsam bereiten wir einen solchen Besuch vor, planen, führen Aufklärung durch, analysieren Bedrohungen und führen dann unsere Aufgaben aus“, sagte Oberst Bogusław Piórkowski, Sprecher des Kommandanten des Staatsschutzdienstes, gegenüber der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza am Samstag.

Strecken, die der Präsident mit der schwarzen Autokolonne befahren wird, werden vor möglichen Sprengstoffattacken geschützt, indem Abwasserbrunnen versiegelt werden., heißt es. Mülltonnen müssen einen anderen Platz finden, umliegende Grundstücke werden kontrolliert. „Es ist ein gigantisches Werk von Menschen“, so ein pensionierter Kriminalbeamter gegenüber der Gazeta Wyborcza.

In den Kubicki-Arcaden am Warschauer Königsschloss findet am Dienstag die Rede von Joe Biden statt. Carola Tunk

Am Monntagmittag laufen die Vorbereitungen auch vor und an den Kubicki-Arcaden auf Hochtouren. Hier wird Biden eine Rede halten. Sie findet öffentlich statt. Leinwände werden aufgebaut. Männer in polnischer Militärunifom schütteln sich vor dem Gebäude die Hand. Nach und nach wird immer mehr Gelände abgesperrt.

Laut Gazeta Wyborcza werden zudem die Dächer an allen Orten, an denen sich der Präsident aufhalten wird, von Scharfschützen bewacht. Der Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski, hat eigens für den Besuch einen Stab einrichten lassen, der alle Dienste in der Stadt koordiniert.