Eine Kontaktgruppe der Nato diskutiert am Freitag in Ramstein über ein weiteres Vorgehen im Ukrainekrieg. Welche Waffen hat Deutschland bisher geliefert?

Gipfel in Ramstein: Bundesregierung veröffentlicht aktuelle Waffenliste für Ukraine

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nimmt an der Eröffnungsrede des Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj (auf Videoleinwand) während des Treffens der ukrainischen Sicherheitskontaktgruppe auf der Ramstein Air Base in Ramstein, Deutschland, den 20.01.2023.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nimmt an der Eröffnungsrede des Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj (auf Videoleinwand) während des Treffens der ukrainischen Sicherheitskontaktgruppe auf der Ramstein Air Base in Ramstein, Deutschland, den 20.01.2023. AP

Der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz ist enorm. In einem ARD-Interview gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend seinen Forderungen klaren Ausdruck: „Wenn ihr Leopard-Panzer habt, dann gebt sie uns. Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht.“ Man werde mit diesen „Leoparden“ nicht durch Russland fahren, sondern sich verteidigen.

Am heutigen Freitag kommen Verteidigungsminister und Militärs aus rund 50 Ländern auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zusammen, um über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine zu beraten. Zum Treffen hat die Bundesregierung eine aktualisierte Übersicht zu bereits gelieferten sowie geplanten beziehungsweise durchzuführenden militärischen Unterstützungsleistungen für die Ukraine veröffentlicht.

Gelieferte militärische Unterstützungsleistungen: 107 Grenzschutzfahrzeuge

4 mobile und geschützte Minenräumgeräte

168 Feldheizgeräte

20 Raketenwerfer 70mm auf Pick-up-Trucks mit Raketen

15 Bergepanzer-2

13 Schwerlastsattelzüge M1070 Oshkosh

7 ferngesteuerte Kettenfahrzeuge für Unterstützungsaufgaben

143 Pick-up

216 Stromerzeuger

35 LKW 8x8 mit Wechselladesystem

26 Aufklärungsdrohnen

36 Krankenkraftwagen

36.400 Wolldecken

12 Schwerlastsattelzüge

55 Drohnenabwehrsensoren und -jammer

30 Drohnendetektionssensoren

6 Gabelstapler

Flugkörper IRIS-T SLM

60.000 Schuss Munition, 40mm-Granatwerfer

18.500 Schuss 155-mm-Artilleriemunition

50 Allschutz-Transportfahrzeuge Dingo

3 Brückenlegepanzer Biber

10 Überwasserdrohnen

14.000 Schlafsäcke

Mi-24 Ersatzteile

Munition für Mehrfachraketenwerfer Mars II

Ersatzteile schweres Maschinengewehr M2

30 MG3 für Bergepanzer

20 Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte

17 schwere und mittlere Brückensysteme

5 Mehrfachraketenwerfer Mars II mit Munition

14 Panzerhaubitzen 2000 (gemeinsames Projekt mit den Niederlanden)

Luftverteidigungssystem Iris-T SLM

200 Zelte

116.000 Kälteschutzjacken

80.000 Kälteschutzhosen

240.000 Wintermützen

100.000 Erste-Hilfe-Kits

405.000 Rationen Einpersonenpackungen (EPa)

30 Flakpanzer Gepard inklusive circa 6000 Schuss Flakpanzermunition

67 Kühlschränke für Sanitätsmaterial

Artillerieortungsradar Cobra

4000 Schuss Flakpanzerübungsmunition

54 M113 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung (Systeme aus Dänemark, Umrüstung durch Deutschland finanziert)

53.000 Schuss Flakpanzermunition

20 Laserzielbeleuchter

3000 Patronen „Panzerfaust 3“ zuzüglich 900 Griffstücke

14.900 Panzerabwehrminen (davon 9300 aus Ertüchtigungsinitiative)

500 Fliegerabwehrraketen Stinger

2700 Fliegerfäuste Strela

22 Millionen Schuss Handwaffenmunition

50 Bunkerfäuste

100 Maschinengewehre MG3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen

100.000 Handgranaten

5300 Sprengladungen

100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln

350.000 Zünder

10 Antidrohnenkanonen

100 Auto-Injektoren

28.000 Gefechtshelme

15 Paletten Bekleidung

280 Kraftfahrzeuge (Lkw, Kleinbusse, Geländewagen)

6 Paletten Material für Kampfmittelbeseitigung

125 Doppelfernrohre

1200 Krankenhausbetten

18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten

Schutzbekleidung, OP-Masken

600 Schießbrillen

1 Radiofrequenzsystem

3000 Feldfernsprecher mit 5000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung

1 Feldlazarett (gemeinsames Projekt mit Estland)

353 Nachtsichtbrillen

12 elektronische Drohnenabwehrgeräte

165 Ferngläser

Sanitätsmaterial (unter anderem Rucksäcke, Verbandspäckchen)

38 Laserentfernungsmesser

Kraftstoff Diesel und Benzin (laufende Lieferung)

10 Tonnen AdBlue

500 Stück Wundauflagen zur Blutstillung

MiG-29-Ersatzteile

30 sondergeschützte Fahrzeuge

7944 Panzerabwehrhandwaffen RGW 90 Matador

6 Lkw Fahrzeugdekontaminationspunkt HEP 70 inklusive Material zur Dekontaminierung

10 Fahrzeuge HMMWV (8x Bodenradarträger, 2 x Jammer/Drohnenträger)

7 Störsender

8 mobile Bodenradare und Wärmebildgeräte

4 mobile und geschützte Minenräumgeräte

1 Hochfrequenzgerät inkl. Ausstattung

Militärische Unterstützungsleistungen in Vorbereitung/Durchführung: 2 Luftraumüberwachungsradare

40 Schützenpanzer Marder mit Munition (aus Bundeswehr- und Industriebeständen)

Luftverteidigungssystem Patriot mit Flugkörpern

100.000 Erste-Hilfe-Kits

114 Aufklärungsdrohnen

17 Feldheizgeräte

26 Wechselladesysteme 15t

2 Pick-up

18 Radhaubitzen RCH 155

90 Drohnendetektionssensoren

2 Hangar-Zelte

7 Lkw 8x6 mit Wechselladesystem

7 Flakpanzer Gepard

7 ferngesteuerte Kettenfahrzeuge für Unterstützungsaufgaben

6 mobile und geschützte Minenräumgeräte

Flugkörper für Iris-T SLM

42 Minenräumpanzer

3 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte

5 mobile Aufklärungssysteme (auf Kfz)

393 Grenzschutzfahrzeuge

1020 Schuss Artilleriemunition 155 mm

156.000 Schuss Munition, 40mm-Granatwerfer

5 Pionierpanzer Dachs

3 schwere und mittlere Brückensysteme

16 Panzerhaubitzen Zuzana 2 (gemeinsames Projekt mit Dänemark und Norwegen)

78 Schwerlastsattelzüge

3 Luftverteidigungssysteme Iris-T SLM

12 Frequenzscanner/Frequenzjammer

Feldlazarett (Rolle 2)

20 Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte

14 Sattelzugmaschinen und 14 Sattelauflieger

2 Zugmaschinen und 4 Auflieger

10 geschützte Kfz

Fahrzeugdekontaminationspunkt

5032 Panzerabwehrhandwaffen

200 Lkw Nutzfahrzeuge

13 Brückenlegepanzer Biber

Insgesamt Waffen für über zwei Milliarden Euro

Insgesamt hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 16. Januar 2023 die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von 2.278.902.521 Euro genehmigt. Viele Güter davon wurden aus Mitteln der sogenannten Ertüchtigungsinitiative finanziert. Diese Mittel belaufen sich 2023 auf insgesamt 2,2 Milliarden Euro, nach zwei Milliarden Euro im Jahr 2022. Das meiste Geld kommt der Unterstützung der Ukraine zugute. Mit dem Geld könne die Ukraine auch selbst Militärgüter aus industrieller Produktion kaufen, die sie benötige, heißt es.

Darüber hinaus unterstützt Deutschland die Ukraine humanitär. Seit Kriegsbeginn flossen nach letzten Angaben des Auswärtigen Amtes mehr als 12,5 Milliarden Euro. Finanziert wurden unter anderem ein umfangreiches Winterhilfsprogramm zur Unterstützung der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, sowie die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen.

Umfrage: Keine Mehrheit für mehr Waffen

Laut der letzten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag der ARD Anfang Januar gibt es in Deutschland derzeit keine Mehrheit für verstärkte Waffenlieferungen an die Ukraine. Nur 25 Prozent wünschen der Ukraine mehr militärische Unterstützung durch Deutschland, 41 Prozent der Befragten halten die bisherige militärische Unterstützung für angemessen. Für 26 Prozent geht sogar diese Hilfe schon zu weit.