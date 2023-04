Ex-Offizier über Putins Alltag: Kein Handy, Selbstisolation und kein Mitgefühl für Menschenleben

Es geht um den Angriffskrieg seines Landes gegen den Nachbarn, den Schock am Morgen des 24. Februars 2022. Um das Glorifizieren des Krieges vieler seiner Kollegen, seine Verachtung, sein Zaudern – und schließlich, während einer Geschäftsreise, um seine Flucht, gemeinsam mit Frau und Tochter, nach Istanbul. Gleb Karakulow nennt Putin einen „Kriegsverbrecher“.

Der Ex-Offizier, nach eigenen Angaben von 2009 bis Herbst 2022 Kommunikationsingenieur im Sicherheitsteam von Wladimir Putin, wäre damit eine Ausnahmeerscheinung. Der 35-Jährige gibt an, Offizier in der Präsidentengarde FSO (Federalnaja Sluschba Ochrany Rossijskoi Federazii, zu Deutsch: Föderaler Dienst für die Bewachung der Russischen Föderation) gewesen zu sein, die für die Sicherheit des Staatschefs und der Regierung verantwortlich ist und partiell auch geheimdienstliche Aktivitäten übernimmt. Das würde Karakulow zum bisher ranghöchsten Überläufer machen, der sich zum Krieg gegen die Ukraine äußert – und das mit Klarnamen und vor der Kamera.

Das Interview ist bei YouTube, optional mit englischen Untertiteln, im Netz zu sehen (oder hier nachzulesen). Karakulow, der sich vor allem darum gekümmert haben soll, dass Putin und der russische Premierminister auf Reisen und in Unterkünften über verschlüsselte Kommunikationskanäle verfügten – und auch darum, dass Putin in seinen Hotelzimmern russisches Staatsfernsehen empfangen konnte –, beantwortet viele interessante Fragen, die Aufschluss über das Innenleben des Machtapparats geben. Die vollständige Richtigkeit von Karakulows Angaben kann von der Berliner Zeitung nicht eindeutig überprüft werden, und doch sind die Antworten bedenkenswert und sind Recherchen zufolge als glaubwürdig einzuschätzen.

Gleb Karakulow wird dieser Abbildung zufolge in der Datenbank des russischen Innenministeriums als gesuchte Person geführt. Das Dossier Center gibt als Quelle die Website des Ministeriums an. Sie ist von einem deutschen Browser aus nicht ohne Weiteres erreichbar. mvd.ru

Im Gespräch geht es auch um den Gesundheitszustand des Kreml-Chefs, Putins Angst um sein Leben, seine extreme Isolation seit dem Beginn der Corona-Pandemie, sein Informationsvakuum, vorgetäuschte Reisen, identische Büros, um die vom Oppositionspolitiker Alexej Nawalny enthüllte riesige Residenz am Schwarzen Meer, seine Töchter und Partnerinnen. Karakulow spricht außerdem über Reisen mit dem Präsidenten und dem Premierminister und horrende Ausgaben von Steuergeldern bei der Beherbergung und Bewirtung der Regierung und ihrer Entourage.

Geführt wurde das Interview vom Dossier Center. Es handelt sich um eine vom ehemaligen Oligarchen und heutigen Oppositionellen Michael Chodorkowski gegründete Plattform für investigativen Journalismus rund um Korruption und Kriminalität im Umfeld des Kremls. Das Dossier Center gibt an, die Authentizität der Dokumente und Papiere Karakulows verifiziert zu haben. Details seiner Erzählung würden mit den Informationen verschiedener Datenbanken übereinstimmen. Der obigen Abbildung zufolge wird Karakulow vom russischen Innenministerium als gesuchte Person geführt. Die Website des Ministeriums ist von einem deutschen Browser aus nicht ohne Weiteres erreichbar.



Die Nachrichtenagentur AP gibt an, das Interviewmaterial geprüft und verifiziert zu haben. Der Spiegel weist darauf hin, dass sich nicht alle Angaben Karakulows einzeln auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen lassen, sich aber manches mit eigenen Erkenntnissen decke. Sollte die Identität des Mannes stimmen, kann Chodorkowski das Gespräch mit dem angespannt wirkenden, aber bereitwillig erzählenden Interviewpartner als Coup verbuchen.

Gleb Karakulow über die Flucht nach Istanbul

Er wäre in weniger als zwei Jahren in Rente gegangen, beginnt Karakulow seine Ausführungen, habe vorgehabt, die verbleibende Zeit abzusitzen, seine Hypothek abzubezahlen und seinen Vertrag nicht zu verlängern. „Aber im Februar 2022 brach ein verbrecherischer Krieg aus, und ich konnte keine Kompromisse mehr mit mir eingehen. Ich konnte nicht im Dienst dieses Präsidenten bleiben. Ich halte ihn für einen Kriegsverbrecher. Obwohl ich nicht direkt in den Krieg verwickelt bin, ist es mir nicht mehr möglich, seine verbrecherischen Befehle auszuführen oder in seinen Diensten zu bleiben“, so Karakulow.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu (2.v.r.) zeigt am 20.11.2017 in Sotschi (Russland) Syriens Präsident Baschar al-Assad (2.v.l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin (3.v.l.) ein Dokument. Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Am Morgen des Kriegsbeginns habe er „eine halbe Stunde im Schockzustand verbracht“, gesundheitliche Probleme bekommen. „Ich war drei Monate krankgeschrieben. Ich schaffte es, mich etwas zu beruhigen, und begann mir einzureden, dass es mich nichts angeht.“ Der absolute Wendepunkt sei für ihn die Mobilmachung am 21. September 2022 gewesen. Ihm sei klar gewesen, dass er nach dem Ausscheiden aus dem Dienst als Reserveoffizier bald an die Front geschickt werden würde. Wenige Tage später habe er von einem Diensteinsatz in der kasachischen Hauptstadt Astana ab dem 6. Oktober erfahren. Am 14. Oktober, dem letzten Tag des Aufenthalts, habe er die Gelegenheit nutzen müssen, mit seiner Frau und Tochter, die versetzt in Astana angekommen waren, nach Istanbul zu fliehen.

„Wir sind mit meiner Frau und meinem Kind gegen drei Uhr zum Flughafen gefahren. Die Jungs, die nicht im Dienst waren, wollten bald einkaufen gehen. Sie schreiben mir und fragen, wo ich bin. (...) Es gab auch Sorgen darüber, wie stark die Staus sein würden. Aber es schien keinen Stau zum Flughafen zu geben. Dann der übliche Check-in für einen Flug nach Istanbul, Gepäckaufgabe. Ich dachte, dass es am Flughafen vielleicht Fragen zu meinem internationalen Pass geben könnte – er ist etwas anders als der übliche allgemeine Zivilpass: Er hat eine andere Farbe. Nein, niemand hatte Fragen.“



Der Flug habe eine Stunde Verspätung gehabt. Seine Frau sei besorgt gewesen, er wiederum hatte Angst, dass man das Flugzeug nach Abflug seinetwegen wieder zur Landung zwingen würde. Die Mutter seiner Frau habe von dem Fluchtplan gewusst, seine Familie jedoch nicht. Seiner Mutter, die den Nachrichten und Berichten im russischen Staatsfernsehen glaube, hätte er sich nicht anvertrauen können. „Ich war bereits in Istanbul, und meine Familie hat es erst am 8. oder 9. November erfahren, als die russischen Behörden kamen, um meine Familie zu durchsuchen. Ich verstand nicht, ob es sich um Mitarbeiter des Innenministeriums oder des Untersuchungsausschusses oder um unsere Agenten handelte. Vielleicht wusste meine Familie erst in diesem Moment, was vor sich ging“, erzählt er.

Kein Internet, kein Handy: Wladimir Putins Informationsvakuum

Im weiteren Verlauf erzählt Karakulow, wie er nach dem Ende seines Studiums an einer Militärakademie über Bekannte zum FSO gekommen sei. „Das Büro für präsidiale Kommunikation. Das klingt gut, oder? Und die Möglichkeit, zumindest indirekt an wichtigen Prozessen teilzunehmen, dem Präsidenten nahe zu sein ... Ich weiß nicht, ob man das als Romantik bezeichnen kann. Ich habe gerne zugesagt, ja, es war cool.“

Putin habe er so wahrgenommen, wie man ihn auch im Fernsehen sieht: „Die Haltung, ich denke, alles ist genau gleich. Es gibt keine starken Verzerrungen, alles ist wie im Fernsehen. (...) Es gibt private Veranstaltungen, aber leider war ich bei solchen Situationen nicht dabei. Jede andere Kommunikation, die ich miterlebt habe – alles war im Rahmen des Anstands, ich würde nicht sagen, dass es eine Art Superaggression [von Putins Seite, Anm. d. Red.] gab.“

Informationen, so Karakulow, beziehe Putin nur von seinem engsten Zirkel. Kein Internet, kein Handy – er habe den russischen Präsidenten noch nie mit einem Smartphone gesehen. „In all meinen Dienstjahren habe ich ihn noch nie mit einem Handy gesehen. Wenn wir auf Geschäftsreisen mit dem Ministerpräsidenten fliegen, reist eine andere Person mit, die sich mit Internetfragen befasst �� ein elektronisches Büro, ein Laptop, Zugang zum Netzwerk. Bei Putin wird dieser Mitarbeiter nicht benötigt. (...) Alle Informationen, die Putin erhält, stammen nur von Personen, die ihm direkt nahestehen. Er lebt in einer Art Informationsvakuum.“

Nach Informationen des 35-Jährigen soll Putin in Selbstisolation leben, mit strengen Regeln für Mitarbeiter. „Alle sind ein wenig verwirrt darüber, warum dies immer noch so ist. Es wurden alle gezwungen, sich impfen zu lassen. Jeder unterzieht sich medizinischen Untersuchungen, überwacht seine Gesundheit und unterzieht sich PCR-Tests. Ich weiß, dass sich alle Adjutanten des Präsidenten fast mehrmals täglich PCR-Tests unterziehen. Warum muss man Menschen nach fast drei Jahren mit diesen unverständlichen Quarantänen quälen?“

Wladimir Putin und Aleksander Lukaschenko in Russland. Ein Foto aus dem Jahr 2021. imago

Putins Gesundheitszustand, Töchter, Frauen und mögliche Enkelkinder

Immer wieder gibt es Gerüchte über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin. Vielleicht ist er totkrank und hat deswegen besonders große Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus? Karakulow zufolge ist das unwahrscheinlich: „Wenn es vielleicht gesundheitliche Probleme gibt, sind sie einfach altersbedingt. (...) Vor Corona gab es viele Geschäftsreisen. Wir waren nie zwei oder drei Wochen am Stück in Moskau. Weil Putin krank wurde, wurden, glaube ich, ein oder zwei Reisen abgesagt. (...) Gesundheitlich geht es ihm wohl besser als vielen anderen in seinem Alter“, so Karakulow.



Im nächsten Teil des Interviews stellt der Journalist des Dossier Center Fragen zu Wladimir Putins Familie. So wisse Karakulow nachweislich, dass Putins Tochter Katerina Tichonowa von einem FSO-Offizier bewacht werde, für die zweite Tochter Maria Vorontsova vermute er das Gleiche. Putins damalige offizielle Ehefrau Lyudmila Putina habe er auf Geschäftsreisen nie getroffen, auch nicht, wenn sie als First Lady hätte dabei sein sollen.

Ob Putin Enkel habe, wisse Karakulow nicht. Es gebe aber hartnäckige Gerüchte, dass er Kinder mit Alina Kabajewa habe, einer ehemaligen Profigymnastin. Es sei auch wahrscheinlich, dass er Kinder mit der Ex-Geliebten Svetlana Krivonogikh habe, wie der Oppositionelle Alexej Nawalny und sein Team verkündeten. Wohl real sei demnach die international bekannteste Enthüllung Nawalnys über den „Putin-Palast“, eine riesige Residenz am Schwarzen Meer. Ein Kollege von Karakulow sei häufiger dort gewesen und überprüfe die Kommunikationsverbindungen, erzählt der Ex-Putin-Vertraute.

Absolut identische Büros und Scheinreisen

Auch auf den Spezialzug des russischen Präsidenten kommt der Interviewpartner zu sprechen. „2014/2015 haben wir gerade angefangen, ihn auszustatten. (...) Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Zug, genau wie alle anderen, grau mit roten Streifen. (...) Denn Flugzeuge lassen sich orten.“ Züge werden nicht verfolgt, so Karakulow. Diese Art der Logistik sei die perfekte Tarnung für Putin.



Des Weiteren spricht der Ex-Offizier über die Bemühungen Putins, seinen wahren Aufenthaltsort geheim zu halten. „Er hat Büros in St. Petersburg, in Sotschi, in Nowo-Ogarjowo. Sie sind gleich, dort ist alles absolut identisch. Ich wusste mal, dass Putin in Sotschi ist. Im Hintergrund läuft dann bei mir der Fernseher, die Nachrichten laufen, sie zeigen, dass Putin in Nowo-Ogarjowo eine Art Treffen abgehalten hat. Und ich frage einen Kollegen in Sotschi: ‚Ist er schon weg?‘ Nein, sagt er dann. Die Jungs teilten mir mit einem Lächeln mit, dass Putin, wenn er in Sotschi ist, den Eindruck erwecken würde, er sei woanders hingeflogen. Das Flugzeug fliegt, es gibt die Autokolonnen. Aber tatsächlich bleibt Putin in Sotschi. Ich denke, dass dies erstens ein Versuch ist, ausländische Geheimdienste zu verwirren, und zweitens eine Strategie, Attentate zu verhindern.“

Koni, der schwarze Labrador von Russlands Präsident Wladimir Putin, läuft beim Treffen seines Herrchens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel durchs Zimmer. Das Foto von 2007 hat Geschichte geschrieben. dpa/epa

Referendum auf der Krim und horrende Ausgabe von Steuergeldern

Dann geht es noch einmal um den Ukraine-Krieg und Karakulow selbst. Er wird gefragt, ob er es bereue, so lange für den FSO gearbeitet zu haben: „Dank des Dienstes im FSO habe ich eine Informationsverzerrung gesehen. (...) Ich möchte nicht darüber nachdenken, aber wenn ich nicht im FSO gewesen wäre, hätte ich auch Z-Patriot, oder wie man Putin-Treue nennt, sein können. Weil ich am Fernseher hängen würde.“



Begonnen habe sein Umdenken 2014, als er auf der Krim war: „Ich bin am 20. März 2014 auf die Krim geflogen. Ich hatte die Gelegenheit zu sprechen, mit den Menschen zu kommunizieren, die dort leben. Es hat bereits ein Referendum gegeben, und ich hatte die Gelegenheit, die Leute zu fragen, ob sie den Beitritt wirklich unterstützen. Waren es wirklich 97 Prozent? Dafür gab es nicht genug Enthusiasmus. (...) Die Hälfte meinte: Okay, es scheint eine gute Idee zu sein, Russland beizutreten. Und die andere Hälfte hatte ernsthafte Zweifel. Da gingen erstmals bei mir die Alarmglocken los. Also bin ich dem Dienst dankbar. Er hat mir die Augen geöffnet.“

Was ihn noch stutzig gemacht habe, möchte der Journalist wissen. Karakulow kommt auf die Ausgabe von Steuergeldern auf Geschäftsreisen zu sprechen: „Es geht hier um eine riesige Anzahl von Menschen. Wie viel Geld muss ausgegeben werden (...)? Fünf-Sterne-Hotels, eine Delegation von mehr als 200 Personen. (...) Auf Geschäftsreisen gibt es auch ein privates Programm. Ein Beamter kommt, verbringt wegen einer halben Stunde fürs Fernsehen ein wenig Zeit in einem Büro. Dann wird es in einem zweiminütigen Video gezeigt, vielleicht sogar noch kürzer. Und dann geht er irgendwo in die Berge: in irgendwelche teuren Pensionen am Flussufer.“

„Man kann dorthin gehen, wo man sonst niemals hingehen würde“

Und trotz allem ist Gleb Karakulow, der angibt, 80.0000 Rubel und mit Boni zwischen 100.000 und 110.000 Rubel im Jahr verdient zu haben, also in etwa 1000 Euro im Monat, offenbar der Einzige seiner Art, der geflohen und an die Medien gegangen ist. Wieso ist das so?, möchte der Journalist wissen.

„Es gibt Vorteile im Dienst für den FSO. Das Gehalt ist nicht groß, aber stabil. (...) Aber Sie können überall auf der Welt auf eine Geschäftsreise gehen, wo sie mit ihren 80.000 bis 100.000 Rubeln niemals hinkommen könnten. (...) Stellen Sie sich ein Kempinski-Hotel oder ein anderes cooles Hotel vor, das Sie als gewöhnlicher Mensch definitiv nicht besuchen könnten. Dort werden drei Mahlzeiten am Tag auf entsprechendem Niveau organisiert. Es liegt etwas Verlockendes in der Tatsache, dass man dorthin gehen kann, wo man sonst niemals hingehen könnte.“

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Judo-Training im Jahr 2019 Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Karakulow an seine Kollegen und das russische Volk

Was er seinen Kollegen sagen möchte, lautet die letzte Frage des einstündigen Interviews. Karakulow nutzt die Gelegenheit, um sich noch einmal auszusprechen. Er appelliert an seine Kollegen, nennt die Schrecken und Opfer des Krieges. Er nennt Wladimir Putin wiederholt einen Kriegsverbrecher und fordert seine Kollegen auf, Dinge zu tun, zu denen er selbst nicht imstande war: „Mitarbeiter des FSO sind ständig um den Präsidenten herum. Ihr könnt einfach reingehen und klarstellen, dass dies ein Verbrechen ist. In Euren Händen liegt die Fähigkeit, diesen Wahnsinn schnell zu stoppen. Ich möchte wirklich, dass Ihr das tut, denn Ihr werdet so viele Leben retten.“

Schlussendlich wendet er sich an die russischen Bürger: „Der Präsident und der Premierminister sind einfache Beamte. Das sind unsere Lohnarbeiter, wir zahlen ihnen Gehälter aus unseren Steuern. Die Aufgabe ihres Dienstes ist es, unser Leben zu verbessern. Und nun beantworten Sie sich selbst die Frage: Haben Sie nun ein besseres Leben? Ist es Ihnen in den letzten acht bis neun Monaten besser ergangen? Ich glaube nicht. (...) Putins Werte sind sein Leben und das Leben seiner Familie und Freunde. Das Leben der normalen Menschen interessiert ihn nicht. Er reißt Männer aus ihren Familien und schickt sie zum Abschlachten auf das Territorium der souveränen Ukraine. (...) Das Leben ist der höchste Wert. Das ist in unserem Land in Vergessenheit geraten. Menschen gelten als Kanonenfutter. (...) Es ist Zeit, diesen Krieg zu beenden. Und es ist Zeit, mit dem Schweigen aufzuhören.“

