Gleichstellungsbeauftragte: Abwandern verhindern Das Brandenburger Frauenministerium sowie Gleichstellungsbeauftragte von Land und Kommunen haben mit Blick auf den Strukturwandel vor einer Abwanderung von F... dpa

Spremberg -Das Brandenburger Frauenministerium sowie Gleichstellungsbeauftragte von Land und Kommunen haben mit Blick auf den Strukturwandel vor einer Abwanderung von Frauen aus der Lausitz gewarnt. Bereits der Transformationsprozess nach dem Mauerfall habe dazu geführt, dass gut ausgebildete Frauen aus der Region weggezogen seien, warnte Frauenstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer am Freitag bei einer Konferenz zu Chancen und Perspektiven für Frauen in der Strukturentwicklung. Der Zustand damals habe zu nachhaltigen Verwerfungen in ganz Ostdeutschland geführt.