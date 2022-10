Globaler Stimmungstest: Abstimmung zu Annexionen Russlands Russlands Referenden und die Einverleibung mehrerer Regionen in der Ukraine sind völkerrechtswidrig - doch wie viel Rückhalt wird eine entsprechende Resoluti... dpa

ARCHIV - Die UN-Vollversammlung wird heute über eine Resolution zu den Annexionen Russlands abstimmen. John Minchillo/AP/dpa

New York -Die Weltgemeinschaft soll am Mittwoch bei den Vereinten Nationen über die völkerrechtswidrige russische Annexion in der Ukraine abstimmen - das Votum wird auch als globaler Stimmungstest zu Moskaus Angriffskrieg im Nachbarland gesehen. Die UN-Vollversammlung wird planmäßig am Nachmittag (Ortszeit) - in der Nacht zum Donnerstag in Europa - über eine entsprechende Resolution abstimmen. Diese verurteilt Russlands Annexion und erklärt sie für ungültig. Zudem wird der Kreml aufgefordert, die Einverleibung der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen.