Glückloser Generalsekretär: Die CDU verliert die Geduld mit Mario Czaja

Der Generalsekretär kommt im Osten nicht gut an. Dort verlangt man von der Parteizentrale mehr Biss. Das könnte auch Parteichef Merz in Bedrängnis bringen.

Eigentlich hätte die Kampagne ein Selbstläufer sein müssen. Seit Wochen wütet halb Deutschland gegen die Heizungsverbotspläne des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Das Thema taugt nicht nur für die Stammtische.

Auch beim Zentralverbandstag Haus & Grund Deutschland hatte die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner vor einigen Tagen den Saal mit ein paar flotten Sprüchen gegen die Grünen gerockt. Was konnte da schon schiefgehen, wenn die CDU zur Unterschriftenkampagne „Für eine Wärmewende ohne soziale Kälte“ aufruft? Es ging eine Menge schief.

Erst bekam man in der Parteizentrale kalte Füße wegen der Sache mit den Unterschriften. Das erinnerte doch zu sehr an die Unterschriftenaktion gegen die von der rot-grünen Bundesregierung geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Die nutzte kurz vor der Jahrtausendwende vor allem Roland Koch im hessischen Wahlkampf.

Dort meldeten sich Bürger an den Unterschriftenständen mit der Frage, wo sie hier gegen Ausländer unterschreiben könnten. Koch gewann die Wahl, die Union im Bund aber musste sich für lange Zeit gegen Rassismus-Vorwürfe wehren.

So etwas wollte man nicht noch mal erleben, also keine Unterschriften diesmal. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich unter dem Motto „Fair heizen statt verheizen“ nun online eintragen – was den Vorteil habe, dass man den Landesverbänden die Daten der Unterstützer aus dem jeweiligen Bundesland zur Verfügung stellen könnte.

So versprach es Generalsekretär Mario Czaja in einem internen Schreiben – und hat nun den Berliner Datenschutzbeauftragten am Hals. Der will prüfen, ob die Weitergabe rechtens ist. Denn in den Datenschutzbestimmungen der Kampagne hatte zum Auftakt noch gestanden, dass Daten nicht an Dritte weitergeleitet würden. Einen Tag später fehlte der Passus.

In den Landesverbänden schüttelt man ohnehin den Kopf über das Angebot aus der Bundeszentrale. „Wir kennen unsere Leute hier schon“, sagt ein Funktionär. „Da brauchen wir keine Infos aus dem Konrad-Adenauer-Haus.“ In Thüringen und Sachsen hat man nicht auf die Bundespartei gewartet und mit eigenen Kampagnen gegen das Heizungsgesetz längst begonnen. „Die in Berlin haben das noch nicht mal selbst hinbekommen, sondern mussten erst noch eine Agentur beauftragen“, ätzt ein anderer Landespolitiker.

Kritik von CDU-Landespolitikern: Die Bundespartei soll endlich Gas geben

Man muss nicht lange mit den CDU-Politikerinnen und -Politikern außerhalb Berlins reden, um massiven Unmut über die Parteizentrale mitzubekommen. Natürlich spricht keiner offiziell, doch die Ansage, vor allem aus den östlichen Landesverbänden, ist klar: „Die müssen jetzt endlich mal Gas geben“, sagt einer und meint damit die gesamte Führung der Bundespartei. Ein anderer langjähriger Landespolitiker formuliert seine Kritik so: „Die Ampel hat ein derart mieses Erscheinungsbild und trotzdem stehen wir bei der Sonntagsfrage nur bei 30 Prozent. Das kann es doch nicht sein.“

Man erwarte vom Konrad-Adenauer-Haus eine bessere Kampagnenfähigkeit, heißt es übereinstimmend. Das gelte vor allem, seitdem die Union aus der Bundesregierung gewählt wurde. Die Bundeszentrale sei immer noch nicht das Machtzentrum der Partei, das man nun brauche, um bei den nächsten Wahlen erfolgreich zu sein. Als Beispiel für ungenutzte Chancen nennen gleich mehrere Gesprächspartner das Bürgergeld, das man viel offensiver hätte thematisieren müssen.

Als Hauptverantwortlichen für die ungenutzten Chancen nennen die meisten sehr schnell den Namen von Mario Czaja. Schließlich sei der Generalsekretär der Union nun mal für die Abteilung Attacke zuständig. Czaja ist im Osten nicht besonders beliebt, es gibt dort nicht wenige CDU-Mitglieder, die den gebürtigen Ost-Berliner gar nicht als richtigen Ossi durchgehen lassen wollen.

Das hat Parteichef Friedrich Merz offenbar völlig falsch eingeschätzt, als er seine dritte Kandidatur zum Parteichef anstrebte. Er brachte im Herbst 2021 zum Startschuss seines innerparteilichen Wahlkampfs im Neuköllner Hotel Estrel – das er fälschlicherweise im Osten der Stadt wähnte – ein überraschendes Duo mit.

Mario Czaja, der sein Direktmandat im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf errungen hatte, sollte Generalsekretär werden. Ein erfolgreicher Ossi, der noch dazu als sozialer Gegenpol zum konservativen Merz wirken sollte. Dazu kam Christina Stumpp aus Baden-Württemberg, für die die Stelle der stellvertretenden Generalsekretärin neu geschaffen wurde.

imago Mario Czaja wurde 1975 in Ost-Berlin geboren und wuchs in Mahlsdorf auf. Er studierte BWL im Fernstudium an der TH Wildau. Mit 18 wurde er CDU-Mitglied, von 1995 bis 1999 war er Mitglied der BVV Hellersdorf und zog 1999 mit einem Direktmandat ins Abgeordnetenhaus von Berlin ein.



Als Senator für Soziales und Gesundheit gehörte Czaja von 2011 bis 2016 der Landesregierung an. Bei der Bundestagswahl 2021 gewann er das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf, das vorher immer an die Linke gegangen war.



Seit Januar 2022 ist Czaja CDU-Generalsekretär. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Der FDP-Politiker Sebastian Czaja ist sein jüngerer Bruder.

Der Plan von Merz, alle möglichen Strömungen in der Partei einzubinden, ging jedoch nicht auf. Den östlichen Landesverbänden war es egal, wie viele Ossis er im Schlepptau hatte. Sie begrüßten Merz als einen echten Konservativen nach den Jahren mit Angela Merkel, die die Partei immer weiter in die Mitte gerückt hatte – und damit für ihren Geschmack zu nah an die SPD.

Für die CDU-Landesverbände im Osten gibt es ein Hauptproblem: die AfD, die immer mehr Wähler von ihnen abzieht. Die selbstbewusste Ankündigung von Merz, mit ihm kämen diese Wähler wieder zur CDU zurück, haben sie gern gehört – auch wenn er sie beim dritten Versuch, Parteichef zu werden, nicht mehr wiederholte. Die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang verdankte Merz mit Sicherheit den Stimmen aus dem Osten. Die meisten halten auch jetzt noch unverbrüchlich an ihm fest. Doch die Ungeduld wächst.

Ins Konrad-Adenauer-Haus sind vor anderthalb Jahren im Grunde gleich drei Neulinge eingezogen. Czaja und Stumpp sitzen zum ersten Mal im Bundestag. Merz hatte nach seinem Ausscheiden 2009 ganze drei Legislaturperioden verpasst. Im Parlament haben sie sich mittlerweile eingearbeitet. In der Parteizentrale wirken sie aber häufig noch wie Fremde – vor allem im Verhältnis untereinander. Von Czaja heißt es, er gebe seiner Stellvertreterin Christina Stumpp nur höchst ungern Termine ab.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Christina Stumpp ist wie ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz im vergangenen September neu in den Bundestag gewählt worden.



Die 34-jährige Steuerfachfrau kommt aus Baden-Württemberg und hat das Direktmandat im Wahlkreis Waiblingen gewonnen.



Parteiintern hatte sie sich zuvor gegen zwei männliche Mitbewerber durchgesetzt. Stumpp ist seit 20 Jahren politisch aktiv und Mitglied in der Jungen Union und der Frauenunion. An der Parteispitze soll sie den Einfluss der kommunalen Ebene stärken.

Ihr ist das sogenannte Kommunalbüro zugeordnet, von dem man aber auch in den Ländern nicht so recht weiß, was das eigentlich sein soll. Stumpp sei sympathisch, hört man von vielen, aber was man in den Kommunen machen müsse, wisse man schon selbst. Im Klartext: Von einer jungen unerfahrenen Frau möchte man sich da eher nichts sagen lassen.

In herzlicher Abneigung verbunden: Czaja und die Berliner CDU

Das Verhältnis zwischen Merz und seinen beiden Generalsekretären wiederum ist auch nicht gerade eng. Er kannte die beiden nicht sehr gut und hat sie wohl eher aus sachlichen Erwägungen ausgesucht. Das kann gut gehen, wie die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Zusammenspiel mit ihrem Generalsekretär Paul Ziemiak bewies. Derzeit geht es eher nicht gut.

Die Unsicherheiten wirken sich offenbar auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Adenauer-Haus aus. Das Arbeitsklima sei nicht das beste, heißt es. Man merkt das an der Personalpolitik. Merz selbst hat bereits mehrfach Personalwechsel in seinem Büro vorgenommen. Andere sind von sich aus gegangen. Demnächst wechseln wieder gleich zwei wichtige Mitarbeiter – in die Berliner Landespolitik. Dort hat nach vielen Jahren wieder ein CDU-Mann den Chefsessel im Roten Rathaus inne. Er hat das nicht mithilfe der Bundespartei geschafft. Im Gegenteil.

Die Irritationen um die CDU-Spitzenkandidatur in Berlin waren ein strategisches Desaster für Mario Czaja. Nachdem das Landesverfassungsgericht die Berliner Abgeordnetenhauswahl für nichtig erklärt hatte, konnte man den Generalsekretär einmal kämpferisch erleben. „Jetzt erobern wir ganz Berlin“, erklärte er vollmundig – und bekam sofort heftige Kritik für seine Kriegsrhetorik. Und die kam aus der Berliner CDU, die der Bundesspitze prompt vorwarf, dass sie die hiesigen Verhältnisse wohl nicht kennt.

Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass die Berliner CDU und Mario Czaja in herzlicher Abneigung verbunden sind. Der Landesverband, der vor allem von West-Berlinern dominiert wird, hat ihn bei der Vergabe der Listenplätze nicht berücksichtigt, was Czaja übel nahm. Umgekehrt hat dieser sich im Umgang mit seiner Landespartei auch nicht gerade als Teamplayer erwiesen.

Dann kam die Sache mit der Berliner Spitzenkandidatur von Jens Spahn. Öffentlich wurde der Plan erst durch seine Absage. Wer genau wen und wann angerufen hat, ist dabei unklar. Der Name Czaja wird in diesem Zusammenhang aber immer genannt. Jedenfalls war die Sache schnell vom Tisch. Friedrich Merz bezeichnet das Ganze noch immer als Gerücht. Vielleicht war er wirklich nicht eingeweiht.

Mit Landtagswahlen hat Czaja ohnehin wenig Glück. Man könnte auch sagen: Die Landesverbände haben eher weniger Glück mit ihm. So sagte er in einer Online-Sitzung der CDU vor rund 100 Teilnehmern: „Das Saarland haben wir verloren“ – anderthalb Wochen vor der Wahl im März vergangenen Jahres.

Das haben ihm viele aus der Partei noch nicht verziehen. Was Misserfolge betrifft, hält er es wie sein Parteichef: besser nicht mit ihnen verbunden werden. So gab es auch nach der Bremen-Wahl, bei der die CDU den ersten Platz als stärkste Partei wieder abgeben musste, keinen O-Ton aus dem Adenauer-Haus.

Am selben Abend war Mario Czaja in der Talkshow von Anne Will zu Gast. Da rechnete der Journalist Robin Alexander mit der – wiedergewählten – Bremer SPD ab, die in Sachen Bildung und Kinderarmut eine ganz schlechte Bilanz habe. Das zu thematisieren, wäre aber die Aufgabe der CDU gewesen, so Alexander mit Blick auf Czaja. Der verwies einsilbig auf die Beliebtheit des SPD-Bürgermeisters und dass es der CDU nicht gelungen sei, die großen Probleme „zum Ausdruck zu bringen“. Klar ist: Rückenwind aus der Bundespartei konnte dieser Generalsekretär für die Bremer CDU nicht organisieren.

Kritik an Mario Czaja: Die, die es gut meinen, sagen, er sei klug, aber schwach

Dabei ist jetzt doch eigentlich eine perfekte Zeit, um Generalsekretär bei der Union zu sein. Das ist zumindest die Meinung in den Ländern. Man könne der Regierung eigentlich jeden Tag eins mitgeben, „aber das passiert einfach nicht“, sagt ein erfahrener Landespolitiker. Die, die Czaja wohlgesonnen sind, halten ihn für einen klugen Kopf, dessen Output aber „zu schwach“ sei. Andere wiederum trauen ihm das Amt generell nicht zu und beschweren sich darüber, dass er völlig falsche Akzente setze. So hätten sich alle Landesverbände jüngst an einem Sonntag in einer Online-Schalte mit Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Mario Czaja einfinden müssen.

Anlass war das neue Corporate Design der CDU, für das es nun ein eigenes Online-Portal gibt, in dem sich alle Vorgaben für eine einheitliche Werbelinie befinden. Über dieses Lieblingsprojekt von Czaja wird parteiintern viel gehöhnt. „Der hat doch selbst seinen eigenen Wahlkampf weitab von der eigenen Partei gemacht“, sagt einer. Czaja hatte im Wahlkampf 2021 mit eigenen großformatigen Plakaten für sich geworben. Der Hinweis auf die CDU fand sich nur sehr versteckt.

Auch deshalb argwöhnen viele, dass es Czaja weniger um die Partei als um die eigene Karriere geht. Einen Parteitag zu organisieren – auch so eine typische Generalsekretärsaufgabe –, das schenkt er sich in diesem Jahr. Es gebe stattdessen die Regionalkonferenzen, auf denen das neue Grundsatzprogramm diskutiert werde, heißt es. Dafür ist Czaja nicht zuständig, sondern der Paderborner CDU-Abgeordnete Carsten Linnemann. Den finden im Osten alle toll, aber man wolle nicht endlos intern über ein neues Programm reden, sondern lieber miteinander, sagt ein altgedienter CDU-Mann: „Dann würden wir mit unseren Themen auch mal wieder in den Medien stattfinden.“

Dem glücklosen Generalsekretär wird intern derweil eine andere Aufgabe zugedacht. Sollte die Europawahl im nächsten Jahr kein Erfolg werden, müsse jemand dafür die Verantwortung übernehmen. Und zurücktreten.