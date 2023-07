Manchmal braucht es in der Politik einen Anlass, um ein Anliegen zu forcieren – und sei dieser Anlass noch so erschreckend. Also spricht sich der Berliner CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger im Lichte der jüngst bekannt gewordenen Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park in Kreuzberg für mehr Videoüberwachung auf dem Problemareal aus. Das könne viel zur Eindämmung der Kriminalität beitragen, so Dregger.



Der innenpolitische Sprecher der CDU-Abgeordnetenhausfraktion zeigt sich überdies sehr optimistisch, dass diese Technik schon bald in Berlin vermehrt angewendet würde. En Blick in die Vereinbarungen der immer noch recht jungen schwarz-roten Koalition könnte Dregger recht geben.

Tatsächlich steht in dem Grundlagenpapier von CDU und SPD für die gemeinsamen dreieinhalb Jahre: „Die Koalition führt anlassbezogen den Videoschutz an kriminalitätsbelasteten Orten ein, um die Bürgerinnen und Bürger besser zu schützen.“



Entscheidend dabei ist der Hinweis auf die kriminalitätsbelasteten Orte. Derzeit führt die Berliner Polizei sieben an der Zahl: Neben dem Görlitzer Park samt Wrangelkiez sind dies das Viertel um Hermannplatz und Donaukiez in Neukölln, das Gebiet Hermannstraße und Bahnhof Neukölln, das Kottbusser Tor in Kreuzberg, die Rigaer Straße und die Warschauer Brücke in Friedrichshain sowie der Alexanderplatz.

An all diesen Orten, so sieht es die aktuelle Fassung des Gesetzes zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung – das Asog oder einfach Polizeigesetz – vor, hat die Polizei erweiterte Eingriffsbefugnisse: Sie darf die Identität von Personen feststellen beziehungsweise sie oder ihre Sachen durchsuchen, wenn deren Verhalten dazu Anlass gibt.

Mehr Taser, mehr Bodycams, mehr Kameras: Das will Berlins Koalition

An diesen Formulierungen und Festlegungen soll bis auf Weiteres nichts abgeschwächt werden. Im Gegenteil: Das Asog soll in zwei Schritten erweitert werden. In einem ersten Schritt soll die dauerhafte und flächendeckende Einführung von Bodycams für Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämter festgelegt werden. Mithilfe dieser Kameras sollen Konflikte zwischen Ordnungshütern und Zivilisten festgehalten werden, das Bildmaterial soll bei der späteren Bewertung helfen.

Außerdem soll die Polizei mehr Taser, also aus Distanz einsetzbare Elektroschockgeräte, erhalten und damit seltener zur Schusswaffe greifen müssen. Darüber hinaus soll der sogenannte Präventivgewahrsam – das vorsorgliche Wegsperren von Menschen, von denen zu einem bestimmten Anlass schwere Gewalttaten zu befürchten wären – auf fünf Tage erweitert werden.



Das alles soll in einem Gesetzentwurf stehen, den die Koalition nach der Sommerpause ins Parlament einbringen will. Die Beteiligten rechnen damit, dass das Asog bis Jahresende erweitert sei.

Berlin will jetzt auch den finalen Rettungsschuss absichern

Gleichzeitig sollen die Innenpolitiker von CDU und SPD in Abstimmung mit der Innenbehörde von Senatorin Iris Spranger (SPD) nach dem Sommer Eckpunkte für weitere Veränderungen vorlegen. Das wäre Schritt Nummer zwei. Dabei soll es um rechtssichere Festlegungen zum finalen Rettungsschuss durch Polizisten gehen. Und eben um Videoüberwachung an den kriminalitätsbelasteten Orten. Dieser Gesetzesteil werde erst „weit im Jahr 2024“ beschlossen werden können, heißt es.



Nun sind all dies teils jahrealte Forderungen der Polizei. Und doch wäre solch ein Verschärfungskatalog in den vergangenen sechseinhalb Jahren Berliner Politik unter Rot-Grün-Rot nicht möglich gewesen. Jetzt, mit dem Wechsel der SPD von Grünen und Linken hin zur CDU, geht plötzlich viel.

„Es wird sicher weniger anstrengend, diese Dinge bis zum Ende zu formulieren“, sagt der SPD-Innenpolitiker Martin Matz im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Der Unterscheid sei vor allem der, dass der Polizei „jetzt nicht als Erstes mit Misstrauen“ begegnet werde. „Diese Koalition hat vor allem Vertrauen in die Polizei.“



Allerdings warnt Matz in Sachen Videoüberwachung vor „falschen Erwartungen“ und einer Überhöhung des Effektes. Die Überwachung könne zwei Dinge liefern, so der SPD-Politiker: Sie erhöhe das subjektive Sicherheitsempfinden. Und sie helfe bei der Aufklärung von Straftaten.

Mehr Videoüberwachung helfe jedoch eher nicht bei der Verhinderung von Straftaten. Alle Erfahrungen etwa bei der BVG, die auf Bahnhöfen und in Fahrzeugen überall Kameras einsetze, zeigten: Sonderlich abschreckend wirkten sie offenbar nicht. Für echte Prävention sorge nur mehr Personal.



Wenn also sein CDU-Pendant Dregger davon spricht, die Überwachung werde „zu einer völligen Veränderung des Parks führen“, bleibt SPD-Mann Matz skeptisch. So viele Kameras könne man gar nicht aufstellen, sagt er. „Ich glaube nicht an die völlige Veränderung des Parks“, alleine schon, weil die Nachfrage nach Drogen offenbar ungebrochen sei.

Berliner CDU-Politiker will Zaun um den Görli, die SPD bleibt skeptisch

Und auch sonst sei mit der SPD nicht alles zu machen. Wenn also der Kreuzberger CDU-Abgeordnete Timur Husein den Görlitzer Bahnhof umzäunen will, um ihn nachts abschließen zu können, bleibe die SPD kritisch. Nach Matz’ Wissen „will die Mehrzahl der Menschen im Kiez keinen Zaun“. Und schon jetzt müsse niemand nachts durch den Park laufen.



Aber wer weiß, vielleicht geht an anderer Stelle doch noch etwas mehr schwarz-rote Sicherheitsarchitektur. So fordert CDU-Mann Husein auch eine Polizeiwache am Görlitzer Park. Womöglich findet er in Martin Matz einen Bruder im Geiste. Schließlich ist der SPD-Mann ein erklärter Freund der Wache am nahen Kottbusser Tor, einem viel kritisierten Prestigeprojekt von Innensenatorin Spranger. „Natürlich gehört die Polizei an den Kotti“, sagt Matz. Vielleicht ja auch in den Görli.