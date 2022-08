Zeit für die Landsammlung? So reagiert Russland auf Gorbatschows Tod

Michail Gorbatschow ist in Russland unbeliebt. Was schreiben die Medien über seinen Tod? Eine Zusammenfassung.

Mit dem Tod von Michail Gorbatschow geht gefühlt eine Ära zu Ende. „Gorbatschow hat Weltgeschichte geschrieben“, würdigte ihn Altkanzlerin Angela Merkel. „Gorbatschow hat auch mein Leben grundlegend verändert.“ Das deutsche Volk ist „Gorbi“ ausgesprochen dankbar. Kein Wunder: Er begünstigte die Wiedervereinigung und agierte dabei wie ein Interessenvertreter der Bundesrepublik Deutschland.

Welche Reaktionen löst sein Tod aber in Russland aus, wo der 91-Jährige bis zu seinem Ableben an einer schweren Krankheit litt? Der Kreml-Chef Wladimir Putin blieb vorerst wortkarg, ließ seinen Pressesprecher die Kondolenz an die Familie des Verstorbenen übermitteln. Präsident Putin sei in tiefer Trauer angesichts des Todes von Michail Gorbatschow, hieß es.

„Gorbatschow ist tot. Es ist an der Zeit, das Verstreute einzusammeln“

Das vom Kreml veröffentlichte Telegramm Putins an die Familie liest sich ebenfalls trocken: „Michail Gorbatschow war ein Politiker und Staatsmann, der einen großen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte hatte. Er führte unser Land in einer Zeit komplexer, dramatischer Veränderungen, umfassender außenpolitischer, wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen.“

Er habe zutiefst verstanden, dass Reformen notwendig waren, habe sich bemüht, seine eigenen Lösungen für dringende Probleme anzubieten. „Besonders hervorheben möchte ich die großartigen humanitären, wohltätigen und erzieherischen Aktivitäten, die Michail Sergejewitsch Gorbatschow in den letzten Jahren durchgeführt hat.“ Das war es?

Putins kühle Haltung gegenüber Gorbatschow passt zu einer Umfrage des staatlichen russischen Levada-Zentrums für Meinungsforschung aus dem Februar 2017: Nur sieben Prozent der Befragten in Russland hatten zum Zeitpunkt der Umfrage Respekt vor Gorbatschow. Die staatlichen Medien und einzelne mächtige Propagandisten trugen eher zum negativen Image von Gorbatschow in Russland bei. Er war für viele mindestens ein Schwächling, der die Sowjetunion nicht zusammengehalten, fast verraten habe. „Gorbatschow ist tot. Es ist an der Zeit, das Verstreute einzusammeln“, schrieb die Kreml-loyale RT-Chefin Margarita Simonyan dazu. Mit dem „Verstreuten“ sind die ehemaligen Sowjetrepubliken gemeint.

Putins Position prägt zumeist die Berichterstattung

Ansonsten lassen sich in den Staatsmedien kaum vernichtende Stimmen zu seinem Tod finden. Über die Toten spricht man entweder gut oder gar nicht – diese alte Regel gilt noch. Beim staatlichen Fernsehsender Perwij Kanal ist die sogenannte militärische Sonderoperation in der Ukraine, der Krieg also, das Top-Thema. Dort hieß es, Gorbatschow habe die Sowjetunion durch eine schwierige Zeit geführt: Das Ende des sowjetischen Krieges in Afghanistan, die Auflösung des Warschauer Pakts, das Ende des Kalten Krieges und schließlich auch der Sowjetunion selbst.

„Gorbatschow gab zu, Fehler gemacht zu haben, hat aber nie die Verantwortung für seine Taten zurückgewiesen“, so die Moderatorin Waleria Korabljowa. Der von Putin angestimmte Ton wurde eingehalten. Die Regierungszeitung Rossiiskaja Gaseta bestätigt mit ihrer Berichterstattung nur diese Regel. Sie zitiert nur die Worte Putins aus dem Telegramm – mehr nicht.

Ein schmerzhafter Verlust für die Opposition

Für viele, vor allem für oppositionsnahe Personen in Russland, bleibt Gorbatschows Tod im Kontext des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine allerdings ein besonders schmerzhafter Verlust. „Er hat unserem Land und der ganzen Welt ein unglaubliches Geschenk gegeben – 30 Jahre Frieden“, schrieb Dmitrij Muratow, der Friedensnobelpreisträger und Chefredakteur der oppositionellen Zeitung Nowaja Gaseta, die ihren Betrieb wegen der kriegsbedingten Zensur einstellte. Gorbatschow war Mitherausgeber der Zeitung und prägte sie enorm. „Aber dieses Geschenk gibt es jetzt nicht mehr, und es wird auch keine weiteren Geschenke geben.“

„Wir sind heute alle Waisen geworden“, twitterte Aleksei Wenediktow, ein Journalist und ehemaliger Chefredakteur des liberalen Radiosenders Echo Moskwy, der kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verboten wurde. „Aber das haben noch nicht alle verstanden.“ Er teilte ein Foto von einem gemeinsamen Essen mit Gorbatschow, die Männer waren eng befreundet.

Die Reaktionen aus der russischen Politik auf den Abschied von Gorbatschow fallen gemischt aus. „Nur wenige Führer der Geschichte haben ihre Zeit so stark geprägt“, schrieb Grigorii Jawlinski, Gründer der Oppositionspartei Jabloko. „In seinen sechs Jahren an der Macht hat Michail Gorbatschow die Welt verändert.“ Wie die Russen ihre von Gorbatschow gegebene Freiheit nutzen wollen, liege noch in ihrer Verantwortung, fügte er hinzu. „Dass Menschen wie ich im Radio von seinem Tod erfahren, beschreibt perfekt den Salto, den mein Land durch diesen bedeutenden Mann gemacht hat“, twitterte die Oppositionsfigur Alexei Nawalny – aus dem Gefängnis.

Weniger mild äußerte sich Leonid Slutsky, Vorsitzende der rechten Liberaldemokratischen Partei: Sein Tod sei genau wie der Zerfall der Sowjetunion „göttliche Fügung“ – und dieser Zerfallsprozess habe „gerade in der Ära der Perestroika und des neuen Denkens begonnen und spielte denen in die Hände, die die UdSSR von der politischen Landkarte der Welt tilgen wollten“.

Im Gegensatz zu vielen Floskeln bieten kurze Fazits auf den populären, anonymen Telegram-Kanälen, die in Russland nicht zensiert werden, ein aufschlussreicheres Echo. Der einflussreiche Kanal „StalinGulag“ ist dabei mit dem Posting: „Michail Gorbatschow ist gestorben. Es wird niemanden mehr geben, der die auferstandene ‚Sowok‘ (eine abwertende Abkürzung für die Sowjetunion) zerstören könnte.“