Gote: Von harten Corona-Maßnahmen weit entfernt Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote geht trotz der erwarteten Corona-Welle im Herbst und Winter nicht davon aus, dass es zu einer vergleichbaren Situati... dpa

ARCHIV - Ulrike Gote (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote geht trotz der erwarteten Corona-Welle im Herbst und Winter nicht davon aus, dass es zu einer vergleichbaren Situation kommt wie im Vorjahr. „Ich glaube von den harten Maßnahmen sind wir weit, weit entfernt“, sagte Gote am Mittwochabend in der RBB-„Abendschau“. Die Grünen-Politikerin geht davon aus, dass es in Berlin weiterhin eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr geben wird. Von weiteren einschneidenden Maßnahmen gehe sie nicht aus, wenn man nicht in ein „ganz schlimmes Szenario“ hineinrutsche.