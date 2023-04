Grab in Lichtenberg geschändet: Staatsschutz ermittelt Unbekannte haben in Berlin auf dem Friedhof in Lichtenberg ein Grab geschändet. Laut Polizei besteht der Verdacht für eine transfeindliche Motivation. Darum ... dpa

Berlin -Unbekannte haben in Berlin auf dem Friedhof in Lichtenberg ein Grab geschändet. Laut Polizei besteht der Verdacht für eine transfeindliche Motivation. Darum habe der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Es werde wegen Störung der Totenruhe sowie Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener ermittelt. Die Polizei sei am frühen Dienstagabend informiert worden, dass die letzte Ruhestätte einer im September 2021 gestorbenen Transfrau geschändet worden sei.