Grab von Papst Benedikt XVI. für Öffentlichkeit zugänglich Besucher können wieder in die Grotte des Petersdoms hinabsteigen. Dort ist nun auch das Grab des emeritierten Papstes zugänglich. dpa

Rom -Der Vatikan hat das Grab des kürzlich verstorbenen Papstes Benedikt XVI. für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Am Sonntag konnten Besucher des Petersdoms wieder in die Grotte hinabsteigen, wo der 95-Jährige am Donnerstag beigesetzt wurde. Über seinem Grab, bedeckt von einer steinernen Platte mit seinem Namen, ist eine steinerne Skulptur an der Wand angebracht. In den Grotten befinden sich die Gräber zahlreicher Päpste.