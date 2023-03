Graf: Senat nicht den Mut zu schneller Klimaneutralität Berlins Grünen-Fraktionschef Werner Graf hat rechtliche Schritte in Aussicht gestellt, falls ein neuer schwarz-roter Senat einen erfolgreichen Volksentscheid... dpa

ARCHIV - Werner Graf (Bündnis90/Grüne) spricht. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins Grünen-Fraktionschef Werner Graf hat rechtliche Schritte in Aussicht gestellt, falls ein neuer schwarz-roter Senat einen erfolgreichen Volksentscheid zur schnelleren Klimaneutralitität nicht erfolgreich umsetzen sollte. „Wenn er durchgeht, und wir hoffen ja, dass er durchgeht, dann werden wir schon gucken, dass diese Regierung einen Plan vorlegt, wie sie das insgesamt hinbekommen will, dass Berlin insgesamt 2030 klimaneutral ist“, sagte Graf am Dienstagabend bei einer Talkveranstaltung der Tageszeitung „taz“ in Berlin.