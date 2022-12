Gregor Gysi: Der Kanzler muss sich mit der „Letzten Generation“ treffen

Der Linke-Politiker und Anwalt Gysi hat einen Klimaaktivisten vor Gericht verteidigt. Nun erzählt er von einem Brief, den er danach an Olaf Scholz schrieb.

Gregor Gysi ist nicht nur einer der Gründerväter und Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, sondern auch Rechtsanwalt. Ende November verteidigte der 74-Jährige einen Aktivisten der „Letzten Generation“, der sich bei Straßenblockaden in Berlin auf den Asphalt geklebt hatte. Der Prozess endete mit einem Schuldspruch, Gysi und sein Mandant kündigten Berufung an. Die Berliner Zeitung sprach mit dem Politiker über die Klimaproteste, einen Brief an Olaf Scholz und Gespräche mit Sahra Wagenknecht.