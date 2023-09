Natürlich würde Gregor Gysi lieber darüber sprechen, was seine Partei nach der parlamentarischen Sommerpause vorhat, über politische Ideen. Doch die Unruhe um Sahra Wagenknecht überschattet weiter alles andere. Wagt es die Bundestagsabgeordnete und spaltet die Linke?



Gysi selbst hatte kürzlich angekündigt, seinen Posten als außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion abzugeben – er will sich künftig einer Enquetekommission für die Aufarbeitung der Corona-Politik widmen. Zum Interview empfängt er in seinem Abgeordnetenbüro.