Gregor Gysi über Schließung russischer Konsulate: Beide Seiten an Eskalation interessiert

Der Linke-Politiker Gregory Gysi hat die von der Bundesregierung angeordnete Schließung mehrerer russischer Generalkonsulate in Deutschland kritisiert. „Beide Seiten sind gleichermaßen an Eskalation interessiert“, sagte Gysi der Berliner Zeitung. „Die einen führen einen schlimmen Krieg, die anderen liefern immer mehr Waffen an die Ukraine und beschließen immer mehr Sanktionen, auch wenn diese zu keinem Umdenken in der russischen Führung führen.“



Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Russland „die Zustimmung zum Betrieb von vier der fünf in Deutschland betriebenen russischen Generalkonsulate“ entzogen werde. Die Standorte müssten bis Jahresende geschlossen werden.

Damit reagiert die Bundesregierung auf die Entscheidung Moskaus, eine „Obergrenze“ für deutsches Personal in Russland einzuführen. Die Entscheidung war Samstag bekannt geworden, sie soll ab Juni gelten. Laut Auswärtigem Amt wird damit die „deutsche Gesamtpräsenz“ in Russland auf 350 Menschen begrenzt. Dies betreffe sowohl diplomatisches Personal in der Botschaft und den Generalkonsulaten als auch „Kulturmittler“, also etwa Beschäftigte an deutschen Schulen und Goethe-Instituten.

Gysi: Permanent wird diplomatische Repräsentanz geschmälert

„Nun wird mit der Ausweisung von Deutschen aus Russland und von Russen aus Deutschland auch noch auf diplomatischer Ebene eskaliert“, sagte Gysi der Berliner Zeitung. Der Linke-Politiker ist außenpolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion. „Permanent wird die diplomatische Repräsentanz geschmälert, einschließlich der Schließung von Konsulaten, was für viele Bürgerinnen und Bürger mehr Belastung bedeutet.“

Gysi hätte sich eine andere Reaktion der Bundesregierung gewünscht. So hätte sie Moskau nach der Ausweisung deutscher Staatsbürger aus Russland zunächst erklären können, dass man nun auch mehrere russische Konsulate in Deutschland schließen könne. So wäre es möglich gewesen, gegebenenfalls noch davon abzusehen, „wenn es eine Verständigung gibt, wo wir gegenseitig eine Haltegrenze ziehen, weil ansonsten alles immer weiter eskaliert“.



Der Linke-Politiker meint: „Wenn die russische Führung zu einem solchen Gespräch nicht bereit sein sollte, verlangte sie auch von uns eine Eskalation, worauf wir dann auch entsprechend reagierten. Es wäre interessant, wie die russische Führung auf ein solches Angebot reagierte.“

Grüne, FDP und CDU sprechen sich für Schließung der Konsulate aus

Zuvor war die Entscheidung der Bundesregierung von anderen Politiker gelobt worden. Wenn Russland die deutsche Seite „durch neue Begrenzungen in der Mitarbeiterzahl dazu zwingt, Generalkonsulate zu schließen, ist es nur konsequent, dies unsererseits ebenso vorzunehmen“, sagte der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Diplomatie ist eine Kunst, die auch klaren Regeln unterliegt. Aktion fordert hierbei stets auch Reaktion.“

Der Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestags, Anton Hofreiter (Grüne), sagte den Zeitungen, „dass bis Jahresende vier russische Generalkonsulate schließen müssen, ist eine überfällige, aber leider ebenso unvermeidliche Reaktion seitens der Bundesregierung“. Es sei richtig, „Russlands Provokation an dieser Stelle nicht unbeantwortet zu lassen“.



Der Unions-Außenexperte Jürgen Hardt (CDU) nannte die angeordnete Schließung der Konsulate „folgerichtig“. Das Vorgehen der Bundesregierung „entspricht diplomatischen Gepflogenheiten. Denn Russland hat mit der Ausweisung deutscher Diplomaten und Mitarbeitern begonnen.“