Der Linke-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi glaubt nicht daran, dass eine neue Partei um Sahra Wagenknecht anhaltenden Erfolg haben könnte. Spätestens bei der kommenden Bundestagswahl wäre „Schluss“, sagte Gysi der Berliner Zeitung (das gesamte Interview lesen Sie hier). „Dafür bräuchte sie 16 Landesverbände, zahlreiche Büros und Ausstattung. Das muss man erst einmal stemmen.“



Zugleich trüge eine neue Partei um die Linke-Politikerin Wagenknecht inhaltlich zu viele Widersprüche in sich, sagte Gysi. Es gebe für sie „keine gesellschaftliche Stimmung (...) wie einst für die AfD“.

Wagenknecht spielt seit Monaten öffentlich mit dem Gedanken einer Parteigründung. Mit der Linke-Spitze ist sie deshalb zerstritten, beide Seiten schieben sich gegenseitig die Schuld an schlechten Umfragewerten und Wahlergebnissen zu. Bis Ende des Jahres wollen Wagenknecht und ihr Umfeld eine Entscheidung in der Sache treffen.

Auch Gysi kritisierte Wagenknecht im Interview mit der Berliner Zeitung. Nicht nur wegen ihrer Aussagen über eine mögliche Parteigründung, sondern auch wegen der Veröffentlichung ihres Buches über die Linke – obwohl er inhaltlich einige ihrer Thesen teilt. Zugleich sagte Gysi, dass seine Partei „den Osten zunehmend vernachlässigt“ habe. „Das lag an der Fusion von PDS und WASG und daran, dass man dachte, wir müssten die Linkspartei zuallererst im Westen aufbauen.“

Angesprochen auf den vakanten Posten der Fraktionsführung betonte Gysi abermals, dass er selbst nicht dafür infrage käme. Zuletzt hatte er angekündigt, seinen Posten als außenpolitischer Sprecher abzugeben. In den kommenden Monaten will Gysi sich einer Enquetekommission für die Aufarbeitung der Corona-Politik widmen.



„Wir müssen die Corona-Pandemie rekapitulieren, es gibt da eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft. Was war richtig, was war überzogen?“, sagte Gysi der Berliner Zeitung. „Das müssen wir uns ansehen, bevor die nächste Pandemie kommt.“