Berlin - Wir können uns noch erinnern an die vielen, traurigen Bilder und Videos, die um die Welt gingen. Hochbetagte in Pflegeheimen und ihre Familien, die sich nach Monaten hinter Plexigläsern zum ersten Mal wieder sehen durften und in Tränen ausbrachen. Sich berührten, über dicke Schutzhandschuhe. Versuchten, die künstlich erschaffenen Vorrichtungen zu ignorieren, um ihre Sehnsucht nach Liebe und menschlichem Kontakt wenigstens für einige Minuten zu stillen.

Soziale Isolation – sie zählte zu den härtesten Corona-Maßnahmen, die alle Menschen über Ländergrenzen hinweg gleichermaßen traf. Es wurden Besuchsverbote für Pflegeeinrichtungen ausgesprochen, um die Älteren, mit oder ohne Vorerkrankung, vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 zu schützen und sie vor einem schweren Krankheitsverlauf zu bewahren. Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere politisch Verantwortliche, Forschende, Ärztinnen und Ärzte riefen die gesamte Bevölkerung in Lockdowns dazu auf, auf soziale Kontakte möglichst zu verzichten, über Feiertage zu Hause zu bleiben statt ihre Freunde, Eltern, Großeltern zu besuchen. Wir alle wurden an unsere Grenzen gebracht, haben uns einsam gefühlt, versuchten das große Loch in uns zu schließen, indem wir mit unseren Müttern, Nichten, Enkelkindern, Brüdern und Freundinnen telefonierten, indem wir sie wenigstens über unsere Smartphones und Laptops sahen.