Klimaprotest-Ikone Greta Thunberg hat bereits am Freitag einen Tweet von Fridays for Future geteilt, in dem die Klimaaktivisten auch gegen die NATO demonstrieren. Hintergrund: Thunbergs Heimatland Schweden und das Nachbarland Finnland wollen gemeinsam der NATO beitreten.

#FridaysForFuture in Stockholm! pic.twitter.com/jbblVZjloX — David Fopp (@DavidFopp) July 8, 2022

Auf den Plakaten des Protestes heißt es unter anderem: „Nein zu Russland, Nein zur NATO, Nein zum Krieg“. Auf einem zweiten Plakat heißt es auf Schwedisch „Nein zur NATO“. Daneben fordern die Protestler ein„ Freies Kurdistan“.

Fridays for Future setzt sich zumindest zum Teil aus Demonstranten zusammen, die die NATO kritisch sehen. Die Unterschiede zwischen den Ortsgruppen sind dabei durchaus groß. So finden sich bei Demos auch immer wieder politisch entgegengesetzte Vertreter wieder.

Greta Thunberg teilt Tweet zu NATO-Protest kommentarlos

Kommentiert hat Greta Thunberg den von ihr geteilten Tweet nicht. Das Twitter-Foto stammt von David Fopp, einem Klimaaktivisten aus Stockholm, der dort an einer Universität arbeitet und früher auch an der Freien Universität Berlin tätig war. Die 19-Jährige hingegen konzentriert sich in ihrer Kritik meist auf den Klimawandel. In der Vergangenheit hat sie sich nur selten zu anderen politischen Themen geäußert, wenn diese nichts mit dem Klimawandel zu tun hatten.

Dass Greta Thunberg aber gerade den Tweet eines Protestes in Schweden mit den Slogans gegen die NATO teilt, just in der Woche, in der der Beitritt Schwedens beschlossen wurde, dürfte kaum ein Zufall sein. Eine Distanzierung sieht anders aus.

Outside the Russian embassy right now. #StandWithUkraine pic.twitter.com/6S7it37DSL — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2022

Schweden und Finnland wollen der NATO nach jahrzehntelanger Neutralität nun beitreten, weil die Bedrohung durch Russland gestiegen ist und sich die Länder Hilfe im Verteidigungsfall durch das Bündnis versprechen. Am 25. Februar postete Thunberg noch ein Bild, dass sie zusammen mit anderen Demonstranten nach eigenen Angaben bei einem Antikriegsprotest vor der russischen Botschaft in Stockholm zeigt.

Unter dem Tweet vom Freitag gibt es hingegen reichlich Kritik an dem von Thunberg geposteten Foto. Besonders die finnischen Nachbarn sind über die junge Schwedin wenig begeistert.