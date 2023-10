Wer mit Claus Weselsky Schritt halten will, muss gut zu Fuß sein. Deutschlands mächtigster Gewerkschaftsboss manövriert seinen Rimowa-Koffer mühelos durch das Gedränge am Frankfurter Hauptbahnhof. Noch 200 Meter. Sein Ziel: der Speisewagen im vorderen Zugteil. Intercity-Express 2806 nach Berlin, Abfahrt 15:02 Uhr von Gleis 6 – keine Minute Puffer. 28 Grad im Schatten.



„Weselsky hat immer die Ruhe weg, er kennt kein anderes Tempo“, das sagt Petra Buchfee, seine langjährige Sekretärin in der Frankfurter GDL-Zentrale. Vor knapp einer halben Stunde hat sich ihr Chef noch von ihr verabschiedet. Buchfee ist die gute Seele der GDL, seit 34 Jahren dabei. Jetzt, nach dem Gewaltmarsch über den Bahnsteig, sitzt Weselsky entspannt im Zug: Anzug, heute ausnahmsweise ohne Krawatte, akkurat gestutzter Schnurrbart und keine Schweißperle auf der Stirn.

Schon auf dem Bahnsteig drehen sich die Leute nach Weselsky um, Schaffner und Zugbegleiter nicken ihm respektvoll zu. Man hat ein bisschen das Gefühl, mit einem echten Promi unterwegs zu sein. Claus Weselsky Superstar. Dabei war das nicht immer so. Lange Zeit war der Gewerkschafter einer der verhasstesten Menschen der Bundesrepublik.

GDL-Chef Weselsky im Gespräch mit Chefreporter Jesko zu Dohna (re.) Maximilian Both

Vom Sündenbock zur Kultfigur

Außer einem ausgewachsenen Orkantief ist nur Weselsky in der Lage, ganz Deutschland lahmzulegen. Er gab der Chaosbahn ein Gesicht. Die Deutschen machten ihn allein verantwortlich für Verspätungen und Zugausfälle. Für Politik und das Bahn-Management war der Gewerkschafter nicht nur unbequem, sondern auch ein willkommener Sündenbock.

Einer, mit dem man von den eigentlichen Problemen innerhalb des Systems Deutsche Bahn ablenken konnte. Schulden von mehr als 30 Milliarden Euro, zuletzt waren nur 58 Prozent der Züge im Fernverkehr überhaupt noch pünktlich, dazu kommen marode Infrastruktur und ein massiver Investitionsstau – bis 2027 müssen 88 Milliarden Euro investiert werden, damit das System Schiene nicht kollabiert.

Inzwischen wissen die meisten Deutschen, dass nicht Weselsky und seine Eisenbahner für den Schlamassel verantwortlich sind, sondern überhebliche Manager und wirklichkeitsfremde Politiker. Und obwohl Weselsky die Missstände seit Jahren kritisiert, finden seine Argumente erst seit kurzem Gehör. Dabei kennt keiner das System Deutsche Bahn so gut wie er.

Noch eine letzte Tarifrunde: Im September 2024 tritt der Chef ab

In diesem Herbst steht seine letzte große Tarifrunde an, wahrscheinlich wieder mit Streiks und allen drum und dran. Danach will er aufhören. Dann ist Schluss. Grund genug für die Berliner Zeitung, noch ein letztes Mal mit Claus Weselsky Bahn zu fahren, dem letzten großen Gewerkschaftsführer alter Schule. Einem, dem die Arbeiter vertrauen und den die Arbeitgeber fürchten.



Wie schaut Weselsky auf seine Bahn, Deutschland – und gibt es ein Leben nach der GDL?

Die Bremsen lösen sich, der Zug fährt an. Weselsky und die Reporter machen es sich im Bordrestaurant gemütlich. Der Tisch wird abgewischt, ein „Herzlich willkommen“ auch vom „Steward“, wie die Kellner vom DB-Management genannt werden.* Claus Weselsky bestellt Tee. Wobei bestellen nicht das richtige Wort ist, denn inzwischen wissen die meisten „Stewards“, was ihr eigentlicher Chef am liebsten trinkt. Grünen Tee, gerne auch ein zweites Mal aufgebrüht.

Kaum ein Verkehrsexperte kann Weselsky etwas vormachen

Ein schrilles Piepen ertönt. „Das ist nur die Mikrowelle“, beruhigt Weselsky, „irgendeine Uhr, ein ziemliches Schwachsinnsgeräusch.“



Altersvorsorge, Lohnangleichung, Schichtbetrieb und die nicht mehr zeitgemäße berufliche Ausbildung bei der Deutschen Bahn. Claus Weselsky steigt gleich in die großen Themen ein. Er steckt tief im Komplex Eisenbahn, kaum ein Verkehrsexperte kann ihm etwas vormachen.

„In der Tarifrunde spitzt sich natürlich alles auf die Deutsche Bahn zu“, sagt Weselsky, „weil es nur mit der kracht.“ Dabei habe er den privaten Bahnbetrieben wie der Brandenburger ODEG in den vergangenen Jahren deutlich mehr abverlangt als dem Konzern. Das sagt er mit Anerkennung für die Manager der privat geführten Regionalbahnen.

Gute Laune: Unterwegs mit Claus Weselsky von Frankfurt nach Berlin. Maximilian Both

Weselsky ist stolz auf das Geleistete

Und dann sagt Weselsky wieder seinen Lieblingsspruch: „Es gilt das Grundprinzip gewerkschaftlicher Arbeit: Die Kuh, die du melken willst, darfst du nicht schlachten. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen totmache, indem ich es überfordere anhand seiner gesamtwirtschaftlichen Leistung, dann ist das Unternehmen weg. Dann habe ich auf einmal Verlust an Arbeitsplätzen.“

Generell könne man daraus schon den Schluss ziehen, dass Wettbewerber besser gemanagt werden als der DB-Konzern, weil sie sogar höhere Belastungen wegstecken konnten, ohne gleich zu Vater Staat zu rennen für einen Bailout. Weselsky nimmt für seine GDL in Anspruch, den Wettbewerb über das Lohndumping im regionalen Schienenverkehr beendet zu haben. Und er ist stolz darauf.

Nicht nur die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber seien hart, sondern auch die GDL-Mitglieder übten im Arbeitskampf Druck auf ihn aus: „Streikende wollen Ergebnisse sehen, ihre Erwartungshaltung ist enorm.“ Da müsse man dann Überzeugungsarbeit bei den eigenen Mitgliedern leisten, dass die nicht überziehen. „Wenn man von vornherein sagt, dass nicht alles in einem Schritt geht. Dann akzeptieren die das.“

Schon wieder zwölf Minuten Verspätung

Wer mit Weselsky Bahn fährt, der erfährt viel über die DB, aber auch über Weselsky selbst. Es ist inzwischen 17:05 Uhr, der Zug soll in Kürze Erfurt erreichen und hat schon zwölf Minuten Verspätung.



Weselsky lehnt sich jetzt in seiner Sitzbank zurück und trinkt den letzten Schluck aus seinem grünen Tee. Gleich will er dann doch noch etwas zu essen bestellen. Insgesamt sei er kein großer Fan des gastronomischen Angebots und der neuen bunten Speisekarte. „Die Currywurst mit Pommes esse ich schon mal“, sagt er, „Flammkuchen finde ich nicht so gut. Vegane Currywurst nehme ich aus Prinzip nicht.“

Oft wirken solche Weselsky-Sätze wie in Stein gemeißelt. Dabei äußert er sich zu veganer Ernährung differenziert. Er habe per se nichts dagegen, aber pflanzliche Erzeugnisse in Wurstform zu pressen, sieht er dann doch als gesellschaftliche Fehlentwicklung. Sorgen bereiten Weselsky die zahlreichen Zusatzstoffe in den industriell verarbeiteten Lebensmitteln.

Mit dem Bahnvorstand Richard Lutz heftig gestritten

Insgesamt gefalle ihm das Angebot im Eurocity der tschechischen Staatsbahn besser, die er gerne auf Fahrten von Berlin ins heimische Dresden nimmt: „Das ist doch toll, die machen Spiegel- und Rührei noch selbst. Sauerbraten mit Knödeln. Das schmeckt einwandfrei, bei der DB kommt das nur aus der Tüte.“

Bei den Tschechen laufe sowieso einiges viel besser als bei der Deutschen Bahn, sagt er: „Die haben zum Beispiel unsere alten Nachtzüge übernommen und machen damit sogar Gewinn.“ Mit dem Bahnvorstand Richard Lutz habe er deswegen heftig gestritten, weil der die 300 Millionen in neue Züge oder eine Generalüberholung nicht investieren wollte. „Das rächt sich jetzt natürlich.“

Auf den italienischen Antipasti-Teller inklusive einer Piccolo-Flasche Riesling für 18,90 Euro könne man sich später trotzdem einigen, sagt Weselsky. Der Kellner sagt, heute habe man noch alles im Angebot – nur zur Info. „Später“, sagt Weselsky, denn jetzt spricht er erst mal über seine Herkunft.

Der junge Claus Weselsky wollte schon immer diskutieren

„Ich war eine Ausnahme in der Familie“, sagt Weselsky, „schon als kleiner Junge wollte ich immer diskutieren.“ Die Eltern seien Neubauern im Sinne der DDR-Bodenreform gewesen, die bei seiner Geburt einen winzigen Teil des enteigneten Ritterguts in Kreischa in einer LPG bewirtschafteten. Ein einfaches Leben. Als kleiner Junge habe er noch gelernt, wie man in einem Fass die Milch zu Butter schlägt. Die sei fettig wie nichts gewesen.

Viele Menschen stehen dicht am Hamburger Hauptbahnhof, warten am Gleis auf den Zug. Imago

Als er zwölf Jahre alt war, gaben die Eltern das Land auf und wurden Straßenbahnfahrer auf der Linie 31 von Kreischa nach Dresden. Im Hause Weselsky wurde immer diskutiert. Trotz SED-Regime. Animiert wurde er dazu vor allem durch seine Mutter. Konflikte gab es immer, vor allem mit Verwandten, die dem System näherstanden.

Schon früh sei ihm die Korruption der Eliten in der DDR ein Dorn im Auge gewesen: „Das ist wie im Mittelalter, die predigen Wasser und saufen Wein“, habe er ganz offen geäußert. Die Mutter habe oft versucht, den jungen Claus zu bremsen: „‚Hör mit dem Scheiß auf‘, hat sie immer gesagt. Ich habe nicht auf sie gehört.“

Sieht er sich rückblickend als Regimegegner?

Um sich nicht von der frühen Indoktrination der DDR beeinflussen zu lassen, musste Weselsky nach eigener Aussage eine „gewisse innere Reserviertheit“ entwickeln. Bis heute verlangt er von seinem Gegenüber, sich einen eigenen Kopf zu machen. Diese unangepasste Haltung forderte er auch von seinen Kindern.

Sieht er sich rückblickend als Regimegegner? „Nein. Ich habe zwar die Mängel des Systems gesehen“, sagt er, aber: „Ich bin nicht aufgestanden und hab mich mit anderen zusammengetan, um das System zu verändern. Alle haben zwar gesagt, ich kann diskutieren, habe das Herz am rechten Fleck, aber ich war kein Widerstandskämpfer. Heute wollen ja 16 Millionen Leute Widerstandskämpfer gewesen sein. Ich war keiner.“

Um 17.25 Uhr verlässt der Zug den Bahnhof Erfurt. Der ICE hat immer noch 12 Minuten Verspätung. Jetzt geht es um Politik. Auf die Frage, warum er als Gewerkschafter Mitglied der CDU ist, antwortet Weselsky: „Weil das meiner konservativen Grundhaltung am nächsten kommt.“ Von der aktuellen Parteiführung hält er wenig, aber: „Wenn Sie aus der Partei austreten, bewegen Sie auch nichts.“

Könnte er sich vorstellen, in die Politik zu gehen?

Kann er sich vorstellen, in die Politik zu gehen?



„Vor sechs Jahren habe ich einen Selbsttest gemacht, weil ich zwischendurch noch nicht wusste, was ich nach der GDL machen soll“, sagt er. Das sei nichts für ihn gewesen. Das Problem sei, dass der Aufstieg in einer Partei nur gelingt, wenn man die Parteilinie hält. „So ist es in jeder Partei. Berufspolitiker lernen das“, sagt er, „ich habe eine viel zu feste Meinung zu den Dingen.“

Das Hauptproblem sei heute, dass Quereinsteiger immer weniger Chancen hätten. Weselsky vermisst Politiker wie Rainer Brüderle oder Hermann Otto Solms. Die „alten Haudegen“, wie er sie nennt, die wenigstens noch einen Beruf außerhalb der Politik gelernt hätten. „Die finden Sie nicht mehr, deswegen dümpelt dieses Land auch vor sich hin“, sagt er.



In der CDU diskutiere der ein oder andere mal mit ihm. Zu den Menschen, die im „Machtnebel“ sitzen, habe er keinen Kontakt. Denen sei er auch zu unbequem.

40.000 Zugausfälle allein im Jahr 2022

17:52 Uhr. Der Zug fährt im nächsten Bahnhof ein. Auf den 87 Gleiskilometern zwischen der Thüringischen Landeshauptstadt und der Universitätsstadt Halle an der Saale hat der Zug nochmal eine Minute verloren. Die Verspätung beläuft sich jetzt auf 13 Minuten. Wobei das aus Sicht der Bahn so nicht ganz richtig ist. Denn für die Deutsche Bahn gilt ein Zug offiziell erst ab der sechsten Minute als verspätet.

Wer dieser Tage durch Deutschland fährt, kann den Ärger auf die Bahn förmlich spüren. Spricht man mit Pendlern und Zugpersonal, liegen die Nerven blank. Nichts geht mehr. Im vergangenen Jahr waren im Schnitt nur noch 65,2 Prozent aller Züge im Fernverkehr pünktlich, nach der eigenen statistischen Regel der Deutschen Bahn wohlgemerkt. Zusätzlich kam es 2022 zu rund 40.000 Zugausfällen bei der Bahn, die in der Verspätungsstatistik nicht mitgezählt werden. Die Deutsche Bahn ist zum Gespött geworden.

Claus Weselsky kann darüber nicht lachen. Das Management drehe sich seine Kennzahlen doch so zurecht, wie es das brauche, sagt er. „Da wird gebogen und gedreht, nur um den nächsten Bonus zu kassieren.“ Früher habe es bei der Bahn noch eine Eisenbahner-Ehre gegeben. Wenn der Zug um 18:06 Uhr abfahren sollte, dann ist er auch abgefahren.

Die Flagge in der GDL-Zentrale wurde vor über 100 Jahren von Eisenbahner-Frauen genäht. In der Sitzung mit der DEVK-Versicherung gab es belegte Brötchen vom Metzger. Maximilian Both

Die Schweizer über die DB: „Große Schnauze, aber nichts dahinter“

Heute würden sich Eisenbahner umdrehen, wenn einer aus dem Management mit großen Sprüchen erkläre, was jetzt alles anders werden muss. „Das Ausland lacht über die Deutsche Bahn“, sagt Weselsky. „Die Schweizer sagen, ‚so eine große Schnauze, aber ihr könnt uns nicht mal mehr Züge pünktlich übergeben.‘“

Zum Beispiel in Basel stehe immer ein ICE in Reserve da, weil man wisse, dass der ICE aus Deutschland meistens verspätet ist – oder gar nicht kommt. Der Reserve-ICE fahre einfach pünktlich los, notfalls ohne die Gäste aus Deutschland. Die Schweizer würden sagen: „Ich lass mir doch mein System nicht kaputtfahren.“ Generell gelte, wenn man Züge warten lasse, dann bekomme man immer mehr Verspätungen im System. Kaum ein Land in Europa habe so große Probleme wie die Deutschen, sagt Weselsky. „Trotzdem gibt es bei der DB keine Konsequenzen.“

Die Wut der Fahrgäste entlud sich in der Vergangenheit oft nicht beim Management der Bahn, sondern bei Weselsky selbst. Während der großen Tarifrunde 2015 riefen an einem Morgen mal 9390 wütende Reisende bei der GDL in Frankfurt an, um sich zu beschweren. Die Bild-Zeitung hatte dazu aufgerufen.

Autovermietung Sixt: HDGDL GDL

Claus Weselsky machte sich damals daraus einen Spaß und leitete die Anrufe einfach auf die Durchwahl des Büros des damaligen Bahnchefs Rüdiger Grube um, wie seine Sekretärin Petra Buchfee noch heute mit leuchtenden Augen erzählt. Durch Husarenstücke wie diese wurde der Gewerkschafter zur Kultfigur.

Die Münchener Autovermietung Sixt warb einmal auf dem Höhepunkt einer Tarifrunde mit dem Konterfei des Gewerkschafters: „HDGDL GDL“. Die Logik hinter der Werbekampagne: Wenn Weselsky streikt, hilft nur noch der Mietwagen. Das Plakat hängt bis heute im zweiten Stock der Frankfurter GDL-Zentrale.

Der Kultstatus reicht sogar so weit, dass Claus Weselskys Büro Autogrammkarten ihres Vorsitzenden druckt und auf Nachfrage verschickt. Die erste Anfrage kam 2015 aus Bottrop. Ein dicker Stapel der Karten liegt in Buchfees Schublade. Claus Weselsky lacht auf dem Foto leicht verlegen, unterschrieben hat er die Karten alle persönlich, mit silbernem Edding: „Ihr Claus Weselsky“.

„Ich will gar nicht wissen, was der schon wieder plant“

Nicht nur hier im Zug wird Weselsky von den Fahrgästen erkannt. Sieht man den GDL-Chef in Berlin etwa auf der Friedrichstraße zu seinem Büro im Haus des Deutschen Beamtenbundes schlendern, drehen sich die vielen Touristen Unter den Linden nach ihm um. „Da ist der Claus Weselsky“, stubst ein Mann mit grauem Cap seine Frau an, „ich will gar nicht wissen, was der schon wieder plant.“

Spricht man mit Menschen aus dem Umfeld über den GDL-Chef, dann zeigt sich ein differenzierteres Bild. Da ist etwa der Nachbar aus Leipzig, der ein paar Jahre Tür an Tür mit den Weselskys lebte und dem der GDL-Chef erlaubte, seinen Imbisswagen kostenfrei in dessen kleiner Garage unterzustellen.

Der Nachbar bedankte sich mit einer Flasche Rotwein, Amarone aus Italien. Und traf damit genau den Geschmack des Weinliebhabers Weselsky. Der Nachbar, ein Baron aus Niedersachsen, bringt die neue Haltung auf den Punkt: „Es gibt außer ihm niemanden mehr in Deutschland, der für die Leute seinen Arsch ins Feuer hält.“

Der Antipasti-Teller mit einer Flasche Riesling kostet 18,90 Euro

Wie ist es, ständig im Mittelpunkt zu stehen, hat Weselsky manchmal Angst vor Übergriffen?

„Ich bestelle mir jetzt erst mal einen Riesling“, sagt Weselsky, „und vielleicht noch den Antipasti-Teller, und wir naschen alle ein bisschen.“ Einverstanden. Die Reporter bestellen Gin Tonic, eine Flasche deutschen Cabernet Sauvignon und die Kesselchips dazu. Weselsky bekommt wie jeder Inhaber einer Bahncard 100 Gutscheine für zwölf Freigetränke im Jahr. Die setzt er lieber für Riesling oder Gin Tonic ein als für einen grünen Tee, das lohne sich mehr, sagt er.

Leider führe die DB seine Lieblingssorte „Gin Mare“ nicht. Bei „Gin Mare“ fasziniere ihn, dass die Spirituose den Geschmack eines Strandspaziergangs auf seine Zunge zaubere. Von süßen Mixgetränken hält er nicht viel.

Generell habe er keine Angst; auch wenn er voll im Arbeitskampf stehe, fahre er natürlich alleine mit der Bahn. „Ich ducke mich nicht weg“, sagt er, „schon gar nicht, wenn es hoch hergeht.“ Heute ist es ruhig, außer ein paar neugieriger Blicke der Fahrgäste und ein paar guter Wünsche durch das Personal, wird der Mann in Ruhe gelassen. In ein paar Wochen kann das schon wieder ganz anders aussehen.

Kein frisch geschnittener Aufschnitt, sondern alles aus der Folie: Der Antipasti-Teller im Bord-Restaurant der DB für 18,90 Euro plus Getränk. Maximilian Both

Weselsky: „Echte Freunde erkennt man in der Not“

Wütende Reisenden halten ihn oft für den Bahnchef selbst und machen ihn für Verspätungen und Zugausfälle verantwortlich. „Ich nehme mir dann die Zeit, mit den Leuten zu sprechen“, sagt Weselsky.

Jetzt kommt auch der Antipasti-Teller. Die Wurstscheiben kommen frisch aus der Kühlung und kleben aneinander. Der Teller ist eiskalt. Weselsky kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen: „Das sieht jetzt natürlich ganz anders aus als auf dem Foto in der Speisekarte.“

Wenn Weselsky von Konflikten mit Reisenden erzählt, dann klingt das so, als ob ihm der ganze Druck nichts anhaben könnte. Eine Situation wurde allerdings auch für Weselsky brenzlig. 2014 veröffentlichte Focus Online mitten im Tarifstreit die Privatadresse von Weselsky in Leipzig. „Ich spürte damals das erste Mal ein Gefühl von Hilflosigkeit“, erinnert er sich. „Ich konnte nicht nach Hause zu meiner Frau. Ich dachte, was machst du denn jetzt eigentlich?“

In dieser für Weselsky schweren Stunde sei sein Freund, der Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt, eine große Hilfe gewesen. „Echte Freunde erkennt man in der Not“, sagt Weselsky. Und wie reagierte die Familie? „Meine Frau unterstützt mich immer“, sagt Weselsky, „vor allem damit, dass sie mich noch nie gefragt hat, wann ich aufhöre.“ Nur einmal, nach der Sache mit der Adresse, habe sie ihn gefragt, wie weit das noch gehen soll jetzt.

Die Deutsche Bahn wollte Weselsky abwerben

18:50 Uhr, der Zug nähert sich Berlin-Südkreuz und hat die Verspätung fast komplett aufgeholt.

Hat er in all den Jahren mal daran gedacht, als Gewerkschafter die Seiten zu wechseln? Dabei habe es 2007 sogar ein Angebot gegeben. Da war er noch stellvertretender GDL-Vorsitzender. Die Deutsche Bahn wollte ihn zum Personalvorstand der damaligen „DB Netz“ berufen. Ein lukratives Angebot sei das gewesen.

Man traf sich mit ihm zum Geschäftsessen mit Rotwein, erinnert sich Weselsky. „Sie haben mir erst vorgeschwärmt vom Standort Berlin. Ich dachte mir, wo wollen die hin?“ Und dann kam das Angebot beim Hauptgang. „Ich hab dann ganz naiv getan, mir einen Scherz draus gemacht und ganz viele Fragen gestellt. Ist grad was frei?“



Am Ende habe er natürlich abgesagt, weil er für so etwas aus Prinzip nicht zur Verfügung steht. Verrat kommt nicht in Frage. Wie in solchen Fällen üblich, habe er das sofort nach dem Gespräch bei seinen Vorstandskollegen transparent gemacht, das sei so üblich in der Gewerkschaft.

Weselsky: „Die letzte Tarifrunde wird für die DB besonders schlimm“

Noch drei Minuten bis zur Endstation Berlin-Hauptbahnhof. Letzte Frage: Kann er loslassen?



Eigentlich wollte er ja heute den Reportern seinen Nachfolger Mario Reiß vorstellen. Die Entscheidung für den Nachfolger fiel im Dezember 2021. Weselsky und Reiß kennen sich seit Jahren, haben Anfang der 1990er sogar im selben Betrieb gearbeitet. „Mario Reiß hat eine konsequente Haltung und ist ein herausragender Gewerkschafter. Er läuft jetzt mit mir mit.“ Offiziell bleibt Weselsky bis September 2024 im Amt.

Für danach gibt es noch keine konkreten Pläne. Aber Langeweile wird nicht aufkommen. Vielleicht mal wieder eine Tauchreise nach Thailand. Tauchen wollte er schon als Jugendlicher. Oder sich um sein Haus im Spreewald kümmern. Den Treffpunkt der Familie. Und Grünkohl kochen vielleicht, am besten gleich für mehrere Tage.



„Schreiben Sie doch in Ihre Reportage, dass das jetzt Weselskys letzte Runde ist, und die deswegen besonders schlimm wird für die Bahn.“



Zumindest heute geht es für die Deutsche Bahn gut aus: 18:58 Uhr, der Zug hält: Am Ende sind es nur 60 Sekunden Verspätung. Ein kleiner Erfolg für das System Eisenbahn.

* Der ehemalige DB-Chef Hartmut Mehdorn arbeitete vor seinem Engagement bei der Bahn in verschiedenen Positionen der Luftfahrtindustrie. Seine Begeisterung für die Welt der zivilen Luftfahrt wollte er auch auf die gute alte Bundesbahn übertragen.