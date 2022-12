Britischer Jahresrückblick: Der traurige Tod der Queen und der fatale Rauswurf von Boris Johnson

2022 war für die Briten ein durchwachsenes Jahr. Der Tod der Queen wird in Erinnerung bleiben. So wie auch das fatale Verhalten gegen Boris Johnson.

Die Männer waren um den Grill versammelt und spielten mit den glühenden Kohlen. Ein Junge mit Down-Syndrom schob die Glastür auf und betrat den Garten. Er blickte auf und sagte so deutlich, wie es seine Behinderung zuließ: „Die Königin ist tot“. Es folgte ein langes Schweigen. Dann fügte er hinzu: „Das ist in Ordnung, denn ihr Sohn ist jetzt König“. Als er ins Haus zurückkehrte, hinterließ er weitere Momente intensiver Stille in seinem Gefolge.

Foto: Alex Story Zur Person Alex Story ist Leiter der Geschäftsentwicklung bei einem City-Broker in Großbritannien, wo er eng mit Hedgefonds und anderen Finanzinstituten zusammenarbeitet, und war Politiker der Conservative Party. Außerdem vertrat er sein Land bei den Olympischen Spielen im Rudern und gewann zweimal das Bootsrennen für Cambridge. Sein Team hält immer noch den Streckenrekord.

Wer genau hinsah, konnte in der roten Glut und dem leichten Rauch die Augen erwachsener Männer erkennen, deren Kehlen zu eng waren, um einen Laut von sich zu geben. Es traf uns wie ein Donnerschlag: Wir hätten nie gedacht, dass wir diese Worte jemals hören würden. Sie war eine Konstante in einer turbulenten Welt. Von Natur aus würdevoll, war sie unser Anker in der rauen See der nationalen und internationalen Angelegenheiten. Nur wenige kannten ihr Land, sei es in Großbritannien oder in den weiten Ländern des Commonwealth, ohne die Königin. Mehr als 86 Prozent der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs wurden während ihrer langen Regierungszeit geboren oder kamen in das Land.

Unterstützung der Monarchie

Sie war ein Teil von uns. Daher wurde der Schmerz über ihren Tod von Millionen von uns sehr persönlich empfunden. Ihr Tod und die lange Trauerzeit, die darauf folgte, haben viel über die Realität in unserem Land offenbart. Für aufmerksame Beobachter brachten sie auch eine Handvoll zerbrechlicher, aber bereitwillig akzeptierter Wahrnehmungen zum Einsturz.

Erstens: Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs unterstützt die Monarchie aufrichtig. Nur bei solchen Ereignissen wird ihre Stimme wirklich gehört. Der Appetit auf eine Republik ist gering. Das wurde deutlich, als sich die Nachricht von ihrem Ableben verbreitete. Die Menschen versammelten sich natürlich vor den zahlreichen königlichen Palästen im ganzen Land, um „God Save the Queen“ zu singen. Die Proklamation ihres Sohnes Karl zu unserem König am 10. September wurde als natürlich verstanden und von allen akzeptiert.

Die schottischen Nationalisten waren kurz stumm

Zweitens ist das Vereinigte Königreich viel geeinter, als man oft denkt oder wünscht. Die Königin wusste laut den für ihre Sicherheit zuständigen Quellen gegen Ende des Jahres 2021, dass sie das Jahr 2022 wahrscheinlich nicht mehr erleben würde. Es hieß, ihr sehnlichster Wunsch sei es, in Schottland zu sterben. Die Inseln zusammenzuhalten, war ihr letzter Akt der Hingabe für das Königreich. Kurz nachdem sie ihr Leben ausgehaucht hatte, kamen zum Erstaunen der meisten Medienvertreter Hunderttausende von Schotten, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, schwenkten Unionsflaggen und sangen unsere Nationalhymne.

Die schottischen Nationalisten, die in unseren Medien so präsent waren, so aggressiv in ihrem Hass auf die Engländer und die Union, verschwanden aus dem Blickfeld. Ihre Botschaft von Spaltung und Uneinigkeit wurde für die Dauer der Trauerzeit und vielleicht auch darüber hinaus von der Todesnachricht überlagert.

Legitimität der Monarchie

Drittens schnurrte die uralte Maschinerie der Monarchie wie ein Bentley alter Schule. Die Proklamation, der Prunk, die gigantische Militäroperation, die Aufbahrung, bei der Millionen und Abermillionen als freie Völker Schlange standen, um sich zu verabschieden – all das deutete auf ein System hin, das tief in der Psyche des Volkes verwurzelt war. Die Wurzeln der Monarchie reichen sehr tief.

Darüber hinaus bringt die Überlebensfähigkeit Legitimität mit sich. Elisabeth II. war die zweiunddreißigste Urenkelin Alfreds, der von 871 bis 899 n. Chr. König von England war; König Karl III. setzt die Linie desselben fort. Legitimität ist das in der Tat.

Italienische Verhältnisse in Großbritannien

Doch während das Ableben der Königin und die Proklamation eines neuen Königs vielen als eines der denkwürdigsten und schönsten Ereignisse des Jahres 2022 in Erinnerung bleiben werden, zeigte das Vereinigte Königreich der Welt eine andere, weit weniger inspirierende Facette: seine Politik. Das Jahr begann mit Boris Johnson und endete mit Rishi Sunak. In der Zwischenzeit hatten wir für 50 Tage, den kürzesten aller Momente - blinzeln Sie, und Sie könnten ihn verpassen – Elisabeth Truss, die in ihrer Position so flüchtig war wie ihre königliche Namensvetterin beständig war.

Tatsächlich hatten wir seit 2016 fünf Regierungen, im Durchschnitt eine alle 1 oder 2 Jahre, was uns schnell zum italienischen Nachkriegsdurchschnitt von einer neuen Regierung alle 1,1 Jahre bringt. Nachdem Boris Johnson im Dezember 2019 mit einem so großen Vorsprung gewonnen hatte, sprachen Psephologen von der Johnson'schen Ära. Boris würde mindestens ein Jahrzehnt lang unser Premierminister sein, sagten sie uns. Wie falsch sie doch lagen.

Die Labour-Partei hat keine guten Ideen

Nachdem die Konservative Partei vor nur drei Jahren eine so große Mehrheit im Parlament errungen hat wie seit 1987 nicht mehr, droht sie nun in Vergessenheit zu geraten. Die Absetzung von Boris Johnson im Juli 2022, so befriedigend sie sich für einige auch angefühlt haben mag, war nicht umsonst. Für viele wurde das Prinzip der Demokratie selbst um der Zweckmäßigkeit willen mit Füßen getreten. Eine große Zahl von Menschen hat 2019 für Boris gestimmt. Sie wollten die Möglichkeit haben, ihn bei den bevorstehenden Parlamentswahlen an der Wahlurne zu beurteilen. Sie wollten nicht, dass kleine, aber mächtige Interessengruppen für sie entscheiden. Indem man ihn also auf Biegen und Brechen aus dem Amt entfernte, wurde die Botschaft ausgesandt: Die Wahlurne ist so gut wie bedeutungslos. Diese Botschaft wurde laut und deutlich empfangen.

Schlimmer noch: Aus Sicht der Wähler hatten Boris und seine Partei bei den Kommunalwahlen im Mai 2022 so gut abgeschnitten, dass die britische internationale Wochenzeitschrift The Economist feststellte, das Ergebnis sei „nicht genug für Labour, um die nächsten Parlamentswahlen zu gewinnen“. Und fügte hinzu: „Die Labour-Partei hatte Schwierigkeiten, trotz ‚Partygate‘ und zunehmender Besorgnis über die steigenden Lebenshaltungskosten echten Schwung bei den Wählern zu entwickeln.“

Boris Johnson wurde erneut angefochten

Mit anderen Worten: Die Wähler sahen die Dinge – nicht zum ersten Mal – durch eine ganz andere Brille als die Experten in London. Hinzu kommt, dass Boris einige Wochen später, im Juni 2022, ein Misstrauensvotum gewann. Mit anderen Worten: Er verlor weder das Vertrauen der Partei noch das des Parlaments. Im Juli wurde er jedoch zum Rücktritt gezwungen. Die Gründe dafür? Chris Pincher, ein Abgeordneter mit einer langen Vorgeschichte sexueller Belästigung, hatte im Carlton Club, einem Gentleman's Club nur wenige hundert Meter vom Buckingham Palace entfernt, zwei Männer der zypriotischen Delegation betrunken begrapscht. Nachdem er ihn zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden befördert hatte, wurde Boris vorgeworfen, er habe sein Wissen über den sexuell abnormen Abgeordneten verschwiegen beziehungsweise gelogen.

Auf dieser Grundlage beschloss eine kleine Gruppe von Abgeordneten, weniger als 15 Prozent der Parlamentsfraktion, zu handeln. Die Regeln, die besagten, dass er nach einem gewonnenen Misstrauensvotum ein weiteres Jahr lang nicht mehr angefochten werden konnte, würden geändert werden, wenn er sich weigere, über seinen Schatten zu springen, wurde ihm gesagt.

Die Beliebtheit von Boris Johnson blieb hoch

Nachdem Johnson nach den Regeln gespielt und gewonnen hatte, wurde ihm, wie auch den Wählern, gesagt, dass sie nicht wirklich von Bedeutung seien. Nachdem der rechtmäßige Premierminister aus Sicht der Wähler entmachtet worden war, mussten die konservativen Abgeordneten einen Ersatzmann finden. Sie entschieden sich für Rishi Sunak und Liz Truss. Die eine galt als kompetent, die andere als ehrlich.

Dabei zeigte eine Umfrage nach der anderen, dass Boris viel beliebter war als beide. Tatsächlich war Boris bei den Mitgliedern 286 Prozent beliebter als der „Ehrliche“ und über 357 Prozent beliebter als der „Kompetente“, so das Meinungsforschungsinstitut Opinium, das während der letzten Etappe des Wahlkampfs im August 2022 Umfragen durchführte. Nach einem langwierigen Führungswahlkampf, bei dem nur die Mitglieder der Konservativen Partei abstimmten und das Land dadurch in Verwirrung stürzten, gewann der „Ehrliche“ – allerdings gegen den Willen der Mehrheit unserer ehrgeizigsten Abgeordneten: Sie hatten eigentlich Rishi Sunak gewollt. Die Bühne für einen weiteren Staatsstreich im byzantinischen Stil war bereitet.

Die kurze Amtsdauer von Liz Truss

Tatsächlich blieb Liz Truss lange genug im Amt, um nach Balmoral zu reisen, der Königin am 6. September die Hand zu schütteln, rechtzeitig nach London zurückzukehren, um mitzuerleben, wie das ganze Land in eine lange Trauerphase eintrat, und eine von zwei Verlautbarungen zu machen, die unter anderem zu einem Ansturm auf das Pfund Sterling geführt haben sollen.

Bevor sie in Würde zurücktreten konnte, wurde sie von ihren Kollegen vor den Kopf gestoßen, die noch wenige Wochen zuvor dem Land gesagt hatten, dass sie diejenige sei, die das Vereinigte Königreich voranbringen könne. Nach ihrem Rücktritt wurden die Rufe nach einer Rückkehr von Boris lauter. Rishi Sunak, der wusste, dass seine Chancen auf einen Sieg gegen Bojo bei einer Mitgliederwahl mit zwei Kandidaten gegen Null tendierten, drohte damit, seinem ehemaligen Chef das Leben zur Hölle zu machen, sollte er wie Lazarus ein Comeback als Premierminister wagen. Boris winkte ab.

Sunak hat keine Legitimität

Er ging fort, um den Rest der Welt zu amüsieren, und erzielte in wenigen Wochen über eine Million Pfund an Einnahmen. Rishi Sunak wurde also Premierminister, gegen die Stimmen der Wähler. Noch nie schien Großbritannien politisch so orientierungslos. Dies spiegelt sich auch in den Umfragen wider: Die Labour-Partei liegt derzeit bei 26 Prozent und scheint bei 45 Prozent zu stehen. Rishi Sunaks Partei ist fast halb so beliebt wie unter Bojo und dümpelt bei 19 Prozent Unterstützung. Die Konservative Partei steht am Rande des Abgrunds.

Der Grund dafür? Sunak hat keine Legitimität. Ende Oktober hatte Großbritannien zum ersten Mal in seiner langen Geschichte zwei Monarchen, drei Premierminister und, wenn man so will, vier Bundeskanzler. Währenddessen werden unsere Probleme – von Inflation und Staatsverschuldung bis hin zu Kriminalität und Einwanderung – täglich größer. Während die Monarchie und ihre Majestät uns gezeigt haben, dass unsere Institutionen stärker sind, als es oft den Anschein hat, scheinen unsere Politiker wild entschlossen zu sein, das ganze Gebäude zu Fall zu bringen. Im Jahr 2022 wird unsere Politik erkennbar italienisch, mit allem, was dazu gehört. Die Vorzeichen für 2023 und darüber hinaus sind nicht gut.

