Acht Kilometer Warteschlange für die Queen: „Unser Staat und die Medien sind durchgedreht“

Mark Charlesworth wartet seit einer ganzen Nacht darauf, am Sarg der Königin in Edinburgh vorbeizugehen. „Wenn sie 96 Jahre alt werden kann, kann ich für sie auch 12 Stunden älter werden.“ Angela Vincent wiederum hat ein paar hundert Kilometer südlich stundenlang am Rande einer Prozessionsstrecke in London gewartet. Sie sagt: „Wir alle haben sie geliebt und respektiert.“ Craig Alldrett serviert Kaffee in einem Café im Londoner South End und sagt etwas ratlos: „Plötzlich ist die Trauer über ihren Tod größer als alles andere.“

Menschen wie diese gibt es sehr viele gerade in Großbritannien. Im ganzen Land haben Briten in dieser Woche die Nacht durchgemacht, an den Prozessionsrouten gezeltet und stundenlang Schlange gestanden, um Königin Elisabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Die Gründe für ihre Anwesenheit reichten von zufälligen Ereignissen bis hin zu tiefer Traurigkeit, aber die meisten sagten, dass sie durch ihr Erscheinen ihre Wertschätzung für die Dienste der Königin zeigen konnten. Während sie warteten, schlossen sie Freundschaften, schnorrten Zigaretten, teilten Snacks und nahmen abwechselnd auf Klappstühlen Platz.

Die zehntägige Trauer und der offizielle Feiertag anlässlich der Beerdigung der Königin haben das tägliche Leben durcheinander gebracht. In einem Hotel in Edinburgh kamen die Angestellten Stunden früher als gewöhnlich zur Arbeit, da sie versuchten, Straßensperrungen und Verspätungen im Verkehr zu umgehen. Am Montag bleiben die Schulen geschlossen, ebenso wie einige Lebensmittelbanken. Krankenhaustermine und einige Beerdigungen wurden abgesagt.

Aber nicht nur die königliche Familie trauert. Menschen, ob jung oder alt, waren am Mittwoch zu Tränen gerührt, als sie sahen, wie die Königin den Buckingham Palast zum letzten Mal verließ. Ihr Sarg wurde in einer offenen, von Pferden gezogenen Kutsche transportiert. Eine Militärkapelle und Kanonensalven kündigten ihre Ankunft an. Laut einer Umfrage haben rund die Hälfte der Briten über den Tod der Königin geweint. Die 44 Prozent der Menschen, die in Tränen ausbrachen oder „weinten“, sind jedoch eher älter und konservativer.

„Wir Briten überwinden alles“

Gillian Sutton kam am Mittwoch um 6 Uhr morgens an, nachdem sie den Nachtzug aus Cornwall genommen hatte. Sie sitzt auf einer blau karierten Decke und sagt, sie wolle ihr Alter nicht verraten, aber die Leute könnten es erraten anhand ihres weißen Haars und der Tatsache, dass sie sich auch an die Krönung der Königin im Jahr 1953 erinnerte. Auch damals war sie hier vor dem Buckingham Palace. Sie saß damals auf dem harten Pflaster, dieses Mal habe sie eine Decke dabei. Aber trotzdem habe sie schon seit Stunden kein Gefühl mehr auf ihrer Rückseite. „ist schon okay, das geht vorbei“, sagt sie. „Wir Briten überwinden alles.“ Es sei ihre Pflicht zu kommen. „Ich meine, ich kenne diese Frau schon mein ganzes Leben lang und ich hatte das Gefühl, dass ich sie ehren muss.“

Als die Kanonen ertönen, sind die Massen von Menschen in ihrer Trauer vereint und es ist sehr still. Für einen kurzen Moment können die Menschen einen Blick auf den Sarg der Königin erhaschen, er ist mit königlicher Standarte verhüllt und hinter ihr laufen die Mitglieder der königlichen Familie. Wer genau hinschaut, sieht die Krone im Sonnenlicht glitzern, sie liegt auf dem Sarg. Bei einigen laufen die Tränen über die Wangen, andere bleiben stehen und lassen den Moment auf sich wirken.

Fiona McIntosh lehnte an einem Zaunpfahl und nennt diesen Moment, der sich gerade vor ihr abspielt, historischen Moment, der sich gerade vor ihren Augen abspielt. „Ich bin hierher gekommen, um er Königin Respekt zu erweisen“, sagt sie. Sie werde sich wahrscheinlich auch in die Schlange einreihen, um den Sarg der Königin während der vier Tage zu sehen, in denen sie im Staat liegen wird.

Seit dem Tod der Königin am 8. September wurden die streng geplanten königlichen Veranstaltungen ergänzt durch eine ebenso penibel organisierte Mobilisierung: Tausende von Polizeibeamten, Sicherheitskräften, Freiwilligen und Arbeitskräften haben Barrikaden errichtet und Fußgänger- und Autoübergänge bewacht. Hunderte von freiwilligen Helfern und medizinischem Personal arbeiteten für dieses Ereignis. Entlang der Prozessionsroute wurden auch Dixi-Klos aufgestellt. In Schottland standen etwa 33.000 Menschen Schlange, um die Königin während der 22 Stunden zu sehen, in denen sie aufgebahrt war. In London werden nach offiziellen Schätzungen bis Montagmorgen etwas mehr als 700.000 Menschen die Westminster Hall passieren.

Um 4.45 Uhr morgens sind sie am Sarg angelangt

David und Grenville Steele nahmen am Mittwochabend den Zug, um sich in die Warteschlange einzureihen. Nach einer neunstündigen Wartezeit wurden sie am Donnerstag um 4.45 Uhr am Sarg der Königin vorbeigeführt. Das sei das Mindeste, was sie tun können, sagte David. Sie habe sich in ihren Zwanzigern verpflichtet, dem Land zu dienen, und sei nie davon abgewichen, sagte er. „Das ist eine unglaubliche Anforderung an jemanden, und sie hat es geschafft.“

Die 14-stündige Wartezeit führt die Menschen entlang der Themse. Acht Kilometer lang ist die Schlange, sagt einige, aber das ist sicherlich noch zu optimistisch, denn sie laufen in einer Schleife hin und her, wie am Flughafen an der Sicherheitsschleuse. Doch in der Hauptstadt gibt es nicht nur Trauer, es gibt auch Wut. Manche stört die unablässige Berichterstattung rund um den Tod der Königin. Ihr Tod fällt auch in eine Zeit, in der die Lebenshaltungskosten und die Energiekrise arme Menschen in echte Nöte bringt.

Ben Morgan steht vor einem Café im Londoner Südende und sagt: „Der britische Staat und die Medien sind durchgedreht.“ Er habe gehofft, der Tod der Königin würde eine Gelegenheit bieten, sich von der Monarchie zu trennen. „Aber ich habe schnell gemerkt, das wird nicht passieren.“ Er bezeichnet diese Veranstaltung rund um den Tod der Queen als Propaganda für die Monarchie und für das britische Establishment. An Elizabeths Nachfolger, König Charles, will er keinen Gedanken verschwenden. All dies sei ein Versuch, eine „nationale Mythologie um die Monarchie“ aufzubauen.

Solche Stimmen sind selten sehr laut in England derzeit. Die Polizei hat einige Anti-Monarchie-Proteste verhaften lassen, zum Beispiel in Edinburgh, als ein Mann Prinz Andrew auf einem Plakat angriff. Die Polizei gab an, sie wolle die Rechte der Demonstranten mit denen der Menschen, die trauern wollen, in Einklang bringen.

„Ist sie überhaupt noch sinnvoll, die königliche Familie?“

Die Entscheidung der Regierung, den Montag zu einem nationalen Feiertag zu Ehren des königlichen Begräbnisses zu erklären, hatte schwerwiegende Folgen für Charlotte Rushton. Sie wohnt in Littlehampton bei Brighton und hatte für diesen Tag einen Ultraschalltermin in der 20. Schwangerschaftswoche angesetzt, der nun abgesagt wurde. „Ich war wirklich sehr verärgert“, sagte Rushton. Normalerweise ist es die letzte Untersuchung in der Schwangerschaft, und sie sei besorgt, ob alles gut sei mit ihrem Kind. Unannehmlichkeiten wie diese, sagt Rushton, könnten die Kluft zwischen der Monarchie und dem Volk vertiefen. Viele ihrer Freunde waren nach dem Tod der Königin zunächst sentimental, aber das hat sich geändert, als das tägliche Leben weitgehend stoppte. „Es hat meine Freunde und mich noch mehr desillusioniert, was die königliche Familie angeht – und ob sie überhaupt sinnvoll ist.“

Die Zehntausende, die über Nacht in einer sich ständig bewegenden Schlange warteten, sind ein Beweis für die tiefe Verbundenheit, die Königin Elisabeth II. während ihrer siebzigjährigen Regentschaft mit ihren Untertanen hatte. Manche zeigen sich tief berührt und viele erwähnen die Rede der Queen zu Beginn der COVID-Pandemie. Damals sagte die Königin, dass „wir uns wiedersehen werden“. Wer wird den Briten jetzt sagen, dass alles wieder gut wird?