Berlin - Ist das jetzt noch Schadensbegrenzung oder schon der Aufbruch in die Erneuerung? Noch bevor am Freitagabend das von der Fraktionsführung gesetzte Ultimatum an die CDU- und CSU-Bundestagsabgeordneten verstrich, lagen schon Pläne für mehr Transparenz in der politischen Arbeit auf dem Tisch.