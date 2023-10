Palästinenser-Demo am Potsdamer Platz: Wurde die Berliner Polizei belogen?

Am Tag nach der verbotenen propalästinensischen Demonstration vom Potsdamer Platz gibt es jede Menge offene Fragen: Wie konnte es zu der Demonstration kommen, nachdem zuvor alle Veranstaltungen untersagt wurden? Warum wusste die Polizei nicht, welche Ausmaße das Geschehen annehmen werde? Ist sie vom Anmelder belogen worden? Warum fuhr ein Wasserwerfer auf? Und was ist mit der grundgesetzlich garantierten Meinungs- und Versammlungsfreiheit?

Sicher ist: Es war die bisher größte Pro-Palästina-Demonstration in Berlin seit Beginn des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel vor zehn Tagen. Rund 1000 Menschen hatten sich am Sonntagnachmittag am Potsdamer Platz versammelt, darunter viele Kinder, junge und ältere Frauen. Aus der Menge kamen Rufe wie „Free, Free Palastine“, es wurden Fahnen geschwenkt, Transparente gezeigt. Später flog Pyrotechnik auf Polizisten.

Pfefferspray, körperlicher Zwang: Krawalle bis zum Abend

Das Geschehen zog sich bis in die Abendstunden hin. Viele Teilnehmer hatten sich geweigert, den Platz zu räumen. Am Ende setzte die Polizei Pfefferspray ein und wendete „körperlichen Zwang“ an, um die – inzwischen verbotene – Versammlung aufzulösen.



Im Laufe des Nachmittags hatte die Berliner Polizei rund 800 Beamte am Potsdamer Platz zusammengezogen. Davon seien 24 beim Einsatz verletzt worden, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses berichtete. Sie sprach von 155 Festnahmen und 80 Strafanzeigen. Wegen Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz seien 68 Verfahren eingeleitet worden.

Berliner Polizei schützt 100 israelische und jüdische Einrichtungen

Die Lage in der Stadt bleibt angespannt. Aktuell schützt die Berliner Polizei mit 400 Objektschützern die 100 israelischen und jüdischen Einrichtungen der Stadt. Zur Stunde lägen keine Hinweise vor, dass Angriffe geplant seien. Nachdem diese Schutzmaßnahmen „schon vorher auf sehr hohem Niveau“ gewesen seien, seien sie „noch einmal deutlich erhöht“ worden.

Auch deswegen habe Berlin bisher „ein relatives Bild der Ruhe abgegeben“, so die Behördenchefin, „anders etwa als New York, Paris, Wien oder viele andere Städte“, wo es dieser Tage teilweise gewalttätige Aufmärsche gab. Doch seit Sonntag kann die Stadt nicht mehr auf eine Sonderstellung verweisen. Slowik sprach von „unerträglichen Bildern, die wir gerne verhindert hätten“.

Berlins Innensenatorin: Eine kleine Mahnwache wurde „gekapert“

Doch warum war die Veranstaltung nicht verboten worden wie alle zuvor, von denen Hass, Hetzreden und andere Straftaten zu erwarten waren? Die Berliner Polizei wusste nach Slowiks Darstellung nicht, was passieren würde. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte, eine nicht verbotene Veranstaltung sei „gekapert“ worden.



Der Polizeipräsidentin zufolge hatte eine Person für Sonntag, 16.30 Uhr, auf dem Potsdamer Platz eine Mahnwache mit 50 Teilnehmern „angezeigt“, wie es heißt. Der Anmelder der Demo habe Kerzen aufstellen wollen und dabei selbst die Zahl von 50 Teilnehmern als „zu hoch und unrealistisch“ bezeichnet, so Slowik. Die Polizei hat diese Aussagen offenbar geglaubt. Der Präsidentin zufolge hatte sie „keine Erkenntnisse, die zu einem Verbot hätten führen können“. Noch am Sonnabend hätten keine Hinweise für eine größere Mobilisierung vorgelegen.

Und doch kam dann alles ganz anders. Slowik zitierte einen erfahrenen Polizeiführer, der gesagt habe, so etwas habe er „noch nicht gesehen“, so schnell habe sich der Potsdamer Platz gefüllt. „Nahezu zeitgleich“ seien rund 500 Menschen aus Bussen, Bahnen und privaten Autos gestiegen und auf den Platz geströmt. Die anwesenden Polizisten riefen um Verstärkung, sodass am Ende rund 800 Beamte zur Verfügung standen. Sie „vereinzelten“ widerständige Demonstranten und sprachen Rädelsführer gezielt an. Dennoch löste sich die Menge zunächst nicht auf.

Weil die Stimmung immer aggressiver geworden sei, so die Polizeipräsidentin, verlegte die Polizei einen Wasserwerfer zum Potsdamer Platz. Er wurde in einer Nebenstraße abgestellt, aber nicht eingesetzt. Nach Slowiks Worten habe man darauf verzichtet, weil man die Gefahr einer Eskalation sah. Außerdem seien viele Kinder und Kinderwagen auf dem Platz gewesen.

Demo in Berlin: Kinder als „menschliche Schutzschilde“?

Reporter der Berliner Zeitung, die am Sonntag an Ort und Stelle waren, bestätigten das Bild: Viele Kinder hätten mitdemonstriert und Parolen gerufen. Den Eindruck eines Kalküls, die Kinder hätten als „menschliche Schutzschilde“ einen härteren Einsatz der Polizei verhindern sollen, hätten sie nicht gehabt. Übrigens: Als der eigentliche Anmelder am Potsdamer Platz eintraf, war die Veranstaltung bereits verboten.

Die Mitglieder des Innenausschusses nahmen den Bericht von Polizeipräsidentin und Innensenatorin am Montag zur Kenntnis – manche durchaus kritisch. So fragte die Grünen-Abgeordnete Gollaleh Ahmadi Senatorin Spranger: „Wie wollen Sie Versammlungsfreiheit gewährleisten, wenn Sie doch gleichzeitig Rufe unterbinden?“ Die Frage blieb offen. Linke-Innenpolitiker Niklas Schrader sagte: „Nicht alles, wo Palästina draufsteht, ist Unterstützung des Terrors.“

CDU-Politiker Dregger: Die Hamas ist der grüßte Feind der Palästinenser

CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger erinnerte daran, dass der größte Feind der Palästinenser die Hamas sei. „Wir müssen den Zuwanderern sagen: Ihr werdet verraten.“



Für Dreggers Koalitionskollegen Martin Matz (SPD) werden „die schwierigsten Momente möglicherweise erst noch kommen“. Der Krieg werde zu Vorwürfen der verschiedenen Seiten führen.

Auch Stephan Weh, Chef der Gewerkschaft der Polizei, warf einen Blick voraus: Jede Verherrlichung des extremistischen Gedankenguts präventiv zu verhindern, sei nicht möglich, „und es wird bei anwachsenden militärischen Aktionen auch nicht einfacher“.



Für die AfD dagegen ist die Sache einfach: Schuld an den Zuständen auf Berlins Straßen sei die ungeregelte Einwanderung, so Innenpolitiker Karsten Woldeit.