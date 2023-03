Großer Zapfenstreich für Christine Lambrecht: Diese 5 Lieder empfehlen wir zum Abschied

Am Dienstagabend wird die Ex-Verteidigungsministerin in Berlin verabschiedet. Sie darf sich drei Songs wünschen. Wir haben da ein paar Ideen.

Am Dienstagabend erhält Christine Lambrecht das, was allen Bundespräsidenten, Kanzlern und Verteidigungsministern zusteht: Die Verabschiedung mit einem Großen Zapfenstreich. Gerade einmal 13 Monate hielt sich die SPD-Politikerin im Amt, bevor sie ihren Rücktritt erklärte und Boris Pistorius nachrückte. In der Zwischenzeit ist es still um sie geworden. Doch heute Abend wird Lambrecht alle Blicke auf sich ziehen – ein letztes Mal.

Der Höhepunkt des Abends: Drei Lieder werden gespielt, die sich Lambrecht selbst aussuchen darf. Sollte Lambrecht noch Inspiration suchen, die Berliner Zeitung hat folgende Vorschläge.

1. Die Waffen einer Frau

Das erste Lied, das gespielt werden könnte, sollte noch von Zurückhaltung zeugen. Muss ja nicht direkt Partystimmung aufkommen. Ein wenig Melancholie schwingt in der Stimme von Alexander Rier mit, wenn er singt: „Ich kann mich nicht wehren. Du hältst mein Schicksal in der Hand.“ Diese Strophe trifft in vielerlei Hinsicht auf die ehemalige Verteidigungsministerin zu, der Titel eher weniger.



Denn Lambrecht konnte am Ende nicht über die Waffen für die Ukraine entscheiden. Es waren die Waffen eines Mannes, des Bundeskanzlers, der bestimmte, welche Gewehre und Panzer freigegeben werden. So kam es auch, dass Lambrecht statt Waffen zuerst nur 5000 militärische Schutzhelme liefern konnte.

2. Helikopter

Lambrechts Amtszeit war kurz, aber nicht frei von Skandalen. Mitte April 2022 nahm Lambrecht auf einem Flug zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland ihren Sohn mit an Bord. Im Lied heißt es: „Ich zeige dir meinen Helikopter. Denn Bugattis sind für Opfer.“ In Zukunft wird die Ex-Ministerin ihren Helikopter wohl niemandem mehr zeigen können. Sehr schade.

3. Inselverbot

Auf die Helikoptermiesere folgte sogleich Lambrechts Familienurlaub auf Sylt. Nicht mehr mit dem Helikopter, sondern mit dem Auto. Vielleicht ein Bugatti?



Man weiß es nicht. Trotzdem war die Insel dann erst mal in aller Munde, Pressevertreter reisten Lambrecht hinterher und die Bewohner der Insel hatten nach ihrer Abreise wahrscheinlich nur einen Gedanken: „Geh nach Hause, du hast Inselverbot. Du fliegst raus, denn du bist ein Idiot.“

4. Firework

Ein Song darf aber auf keinen Fall fehlen: „Firework“ von Katy Perry. Das Lied erinnert an ein Silvester-Video, das der Ministerin ordentlich Kritik eingebrockt hat. Während Raketen und Böller im Hintergrund explodieren, sagt Lambrecht: „Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke. Viele Begegnungen mit interessanten, mit tollen Menschen.“



Hätte Lambrecht doch mal lieber Katy Perry singen lassen und gar nichts gesagt. Das wäre besser gewesen.

5. Girls Just Want To Have Fun

Die Amtszeit von Christine Lambrecht war nicht immer spaßig. Zumindest nicht für sie. Doch wie sagt Cyndi Lauper so schön: „When the working day is done. Oh girls just wanna have fun.“



Nicht mehr lange, dann kann Christine richtig aufdrehen und Spaß haben, auf Sylt, in Bugattis und mit viel Feuerwerk. Ihre Arbeit als Verteidigungsministerin ist getan.