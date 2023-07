Es war die größte Spende aller Zeiten an den Berliner Landesverband einer Partei: Die Berliner CDU erhielt für den Abgeordnetenhaus-Wahlkampf 2021 eine Spende über die Rekordsumme von 820.000 Euro von einem Bauunternehmer. Politiker anderer Parteien kritisierten die Zahlung vehement und ließen prüfen, ob sie gegen das Parteiengesetz verstößt. Diese Prüfung hat jetzt ergeben: An der Spende ist nichts auszusetzen. Doch die Kritik an der Gabe verstummt nicht.



Die zuständige Bundestagsverwaltung hat nichts auszusetzen an der Zuwendung des Immobilienunternehmers Christoph Gröner. Es gebe keine Hinweise darauf, dass damit politische Entscheidungen erkauft worden seien, hieß es am Donnerstag in der Begründung.

Ist jetzt alles gut? Endet damit eine seit Jahren schwelende Auseinandersetzung im politischen Berlin? Natürlich nicht, wenn es nach so mancher politischen Konkurrenz in der Stadt geht. So sagte Grünen-Fraktionschef Werner Graf auf Anfrage der Berliner Zeitung: „Die Spende mag formal richtig gewesen sein. Aber es bleibt ein Geschmäckle.“ Die Grünen fordern schon lange ein Lobbyregister für Berlin.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sebastian Schlüsselburg ist die Bewertung der Großspende als Geschmäckle, als leicht anrüchig, noch viel zu wenig, zu sanft. Die Spende sei ein Skandal, sagte der Politiker der Linkspartei der Berliner Zeitung. „Es darf nicht einmal den Anschein von Käuflichkeit von Politik geben.“

Linkspartei fordert Verbot von Unternehmensspenden

Natürlich sei die Entscheidung der Bundestagsverwaltung zu akzeptieren, sagte Diplom-Jurist Schlüsselburg. Das verstärke aber eher noch die Haltung seiner Partei, „dass es eine grundlegende Reform des Parteiengesetzes braucht“. Unternehmensspenden müssten verboten werden, so Schlüsselburg, das gelte auch für Zuwendungen von Einzelpersonen mit beherrschenden Unternehmensanteilen.

SPD-Partei- und Fraktionschef Raed Saleh wollte sich auf Nachfrage zur Reinwaschung der Zahlung nicht äußern. Das war auch schon einmal anders. Im Jahr 2020, als Gröners Spende erstmals öffentlich wurde und die CDU noch zum feindlichen Lager gehörte, sagte Saleh: „Herr Gröner wollte eine eigene Partei gründen, jetzt hat er für die Berliner CDU 800.000 Euro bezahlt.“ Dabei bezog er sich auf Äußerungen des Unternehmers, er wolle eine Partei gründen – wozu es nie kam.

Und die CDU? Wird in erster Linie froh sein, dass die Spende unbeanstandet durchging. Wäre das anders gewesen, hätte die Partei eine bis zu dreifache Strafsumme bezahlen müssen. Das wären 2,5 Millionen Euro gewesen. Die CDU hatte das Gröner-Geschenk stets gegen Angriffe von außen verteidigt.

Die, vorsichtig gesagt, Vorbehalte vieler Politiker gegenüber dem Bauunternehmer Christoph Gröner und seiner Nähe zur Berliner CDU haben eine längere Geschichte. Zur Bundestagswahl 2017 prangte am Steglitzer Kreisel ein riesiges Wahlwerbeplakat für den CDU-Wahlkreiskandidaten Thomas Heilmann. Die Partei hatte dafür weder bezahlt noch das Plakat als „geldwerte Leistung“ bei der Bundestagsverwaltung angezeigt. Das wäre bei einem Wert von 50.000 Euro und mehr notwendig gewesen. Die Plakataktion hatte jedoch nur einen Wert von 35.000 Euro gehabt, wie sich herausstellte. Der Kreisel gehörte damals Christoph Gröner, das Plakat sei ein Geschenk gewesen, sagte er.

Überhaupt der Kreisel: Einst wollte Gröner den einstigen Büroturm im Berliner Südwesten zu einem Wohngebäude mit „einzigartigen Eigentumswohnungen“ umbauen. Inzwischen ist er nicht mehr Eigentümer des Objekts. Seit Jahren ruhen die sichtbaren Arbeiten an dem ÜBerlin Tower, wie das Hochhaus inzwischen heißt. Anleger fürchten um ihr Geld und ziehen vor Gericht.

Auch im ehemaligen Postscheckamt an der Möckernbrücke in Kreuzberg – noch so ein lange leer stehender Büroturm mitten in der Stadt – liefen die Dinge nicht wie von Gröner geplant. Der Bezirk verweigerte ihm die Luxuswohnungen, die auch dort entstehen sollten. Inzwischen entwickeln andere das Gebäude, das nun ein Quartier „für ganz normale Menschen“ werden soll.

Kleiner Trost für alle Vertreter anderer Parteien, die in Gröners Großspende von 2020 eine grobe Wettbewerbsverzerrung sahen – und weiterhin sehen, weil die CDU einen deutlich höheren Werbeetat einsetzen konnten: Bei der anschließenden Wahl 2021 schnitt die Berliner CDU ausgesprochen schlecht ab, und Spitzenkandidat Kai Wegner scheiterte beim Versuch das Rote Rathaus zu erobern kläglich. Das gelang ihm erst nach der Wiederholungswahl im Februar diesen Jahres.