Grüne Grenzen: Warum Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg nicht nach Katar reist

Manchmal ist es fast schmerzhaft, dabei zuzusehen, wie die Idealvorstellungen grüner Politiker an den Grenzen realer Machtverhältnisse zerschellen. Das jüngste Beispiel dieses unangenehmen Lernprozesses ist die Absage eines Katar-Besuchs der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung.

Eigentlich sollte die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gesprächen nach Doha reisen. Doch nachdem Faeser die WM-Vergabe an Katar gegenüber dem ARD-Magazin „Monitor“ als „total schwierig“ bezeichnet hatte und wissen ließ, „es gibt Kriterien, an die sich gehalten werden muss, und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird“, brach ein Proteststurm des Emirats und der übrigen Golfmonarchien los.

Der deutsche Botschafter wurde einbestellt, in Doha sprach man von einer „beispiellosen Kampagne“ gegen Katar. Amtsberg ließ kurz darauf wissen: „Die Entwicklungen an diesem Wochenende haben mir verdeutlicht, wie schwierig es in der derzeitigen Situation im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft ist, mit der katarischen Regierung die von mir geplanten offenen und auch kritischen Gespräche über die Menschenrechtslage in Katar zu führen.“

Doch wenn die Menschenrechtsbeauftragte irgendwo aktuell hinreisen müsste, dann nach Katar, gerade weil die Gespräche dort schwierig sind. Jetzt, kurz vor der WM, ist die Aufmerksamkeit für die massenhaften Misshandlungen von Gastarbeitern besonders groß. Jetzt könnte, ja, müsste sie auf die vielen Menschenrechtsverletzungen hinweisen.

Doch seit Amtsbergs Parteikollege Robert Habeck im März in Katar war, um Gasverträge abzuschließen, ist klar: Wir brauchen die Kataris mehr als sie uns. Da fällt es plötzlich selbst grünen Menschenrechtsbeauftragten schwer, ihrer Haltung öffentlich Ausdruck zu verleihen.