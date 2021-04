Berlin - Es war in den letzten Tagen viel die Rede davon, die Grünen entwickelten sich zur stabilisierenden Kraft in der deutschen Politik. Anders als die Union nominierten sie ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ohne interne Querelen, und im Bund erscheint ein Rekordergebnis wahrscheinlich. Aber würden sie das auch in Berlin hinkriegen, Keimzelle der Grünen, wo der Landesverband die Tradition des internen Streits leidenschaftlich pflegt?

Am Sonnabend bestand zumindest Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die Probe. Beim Parteitag in Moabit wurde sie nach der Nominierung im Herbst auch formal zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl gewählt. Und die Delegierten stellen sich unerwartet einig hinter sie: Jarasch bekam 138 von 141 Stimmen, 97 Prozent also. Langen stehenden Applaus bekam sie anschließend, und ein wenig applaudierten sich die Grünen wohl auch selbst, dass ihnen das gelungen war.

„Es beginnt eine neue Zeit“, versprach Jarasch. „Mit einer grünen Kanzlerkandidatin. Mit einer grünen Berliner Bürgermeisterkandidatin. Mit Frauen ganz oben.“ An die Adresse der Berliner SPD sagte Jarasch: „Wenn eine Kraft zu lange regiert, ob gut oder schlecht, dann ist sie erschöpft.“ Tatsächlich haben die Grünen nach aktuellen Umfragen gute Chancen, die Sozialdemokraten als stärkste Kraft abzulösen. Sie stehen bei 23 Prozent und könnten damit die nächste Koalition anführen.

In ihrer Bewerbungsrede versprach Jarasch konsequente Klimaschutzpolitik, weitere Bemühungen um die Verkehrswende und eine soziale Wohnungsbaupolitik. So sollen die Verwaltungen künftig feste Kohlendioxid-Budgets erhalten, Radwege sollen ausgebaut und die fast fertige Stadtautobahn A100 „abgespeckt“, gemeinwohlorientierte Vermieter bevorzugt werden. „Wir geben die Stadt den Menschen zurück, Stück für Stück“, versprach Jarasch.

Berliner Grüne wählen ihre Fraktionsvorsitzende Kapek auf Platz 2

Weil sie mit vielen Mandaten rechnen, stellen die Grünen bei dem Parteitag, der noch bis Sonntagabend dauert, auch viele Kandidaten auf. Für die Liste gelten mehrere Quoten: jeder zweite Platz geht an eine Frau, jeder dritte an Kandidaten ohne vorherige Parlamentserfahrung. Außerdem sollen die Außenbezirke stärker berücksichtigt werden – so gehört der aktuellen Fraktion im Abgeordnetenhaus kein einziges Mitglied aus Spandau an.

Auf Jarasch als Spitzenkandidatin folgen allerdings zwei Frauen: Antje Kapek, Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, wurde auf Platz 2 gewählt. Der dritte Platz ging an Bahar Haghanipour aus Neukölln. Der Landesvorsitzende Werner Graf steht auf Platz 4.