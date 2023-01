Grundsteuer-Countdown: Ministerin appelliert an Eigentümer Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat kurz vor dem Ende der Abgabefrist erneut an Immobilienbesitzer appelliert, ihre Grundsteuererklärung abz... dpa

ARCHIV - Katrin Lange (SPD), Brandenburger Ministerin der Finanzen und für Europa, spricht in einer Sitzung. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin/Potsdam -Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat kurz vor dem Ende der Abgabefrist erneut an Immobilienbesitzer appelliert, ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Zugleich sagte sie im ARD-„Morgenmagazin“ am Montag mit Blick auf mögliche Sanktionen für säumige Eigentümer: „Unsere Finanzämter werden jetzt nicht die ganz großen Geschütze auffahren.“ Die Abgabefrist läuft an diesem Dienstag, 31. Januar, aus.