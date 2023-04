Grundsteuererklärung: Nur weil ich sie aufschiebe, bin ich noch lange nicht faul

Haben Sie auch eine Erledigungsblockade? Dann sind Sie hier richtig! Man nennt das im Volksmund ja auch Prokrastination. Dann ist es aber laut Definition schon eine pathologische Störung: Man kriegt Aufgaben nur fertig, wenn es massiven Druck gibt. Wer so definiert, hat noch nie mit Teenagern zusammengelebt.

Aber ich will nicht von meinem eigenen Versagen ablenken. Ich heiße Christine Dankbar und habe eine Grundsteuer-Prokrastination. Falls das Finanzamt hier mitliest: Der Name ist ein Pseudonym. Ich heiße in echt ganz anders, bin ein Mann und lebe auch nicht in Berlin.

Nun aber zu meiner traurigen kriminellen Geschichte: Ich habe es geschafft, vor Jahren eine sehr, sehr kleine Immobilie zu erwerben, alles ganz legal. Jetzt aber will es mir einfach nicht gelingen, die neue bürokratische Hürde zu überspringen, damit das Finanzamt meine ohnehin üppige Grundsteuer noch mal erhöhen kann.

Sie haben sicher in den vergangenen Monaten viel davon gehört. Die Schikane, dass alle Immobilienbesitzer ihre Daten, die das Amt längst hat, zusammentragen und übermitteln müssen. Es gab eine Menge Ärger deswegen. Wieder mal wurde klar, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung noch immer ein Entwicklungsland ist. Genützt hat der ganze Ärger nichts.

Die Häuslebesitzer und -besitzerinnen mussten selbst ran und Daten in Computerprogramme eingeben, die dann verlässlich Fehlermeldungen produzierten. Zumindest habe ich das gelesen. Ausprobiert habe ich es ja noch nicht. Ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen. Pures Phlegma. Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, dass die Verlängerung der Frist bis Ende Januar noch eine weitere nach sich ziehen würde. Doch je länger das Ganze dauert, desto größer wird bei mir die Neigung, einfach gar nichts zu tun. Ich bin aber auch nicht allein mit meiner Haltung. Oder ist es eher eine Nicht-Haltung?

Immerhin 20 Prozent aller Verpflichteten haben ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben – zumindest gilt diese Zahl für Nordrhein-Westfalen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland haben eine Million Immobilienbesitzer noch keine Grundsteuererklärung abgeschickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Disziplin in Berlin höher ist. Wir sind also eine echte Bewegung.

Die Älteren werden sich vielleicht an die Volkzählung 1983 in Westdeutschland erinnern, besser gesagt: an den Versuch einer Volkszählung. Aus der massenhaften Verweigerung der Daten resultierte schließlich noch im gleichen Jahr das sogenannte Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes, das den Datenschutz massiv stärkte. Erst vier Jahre später kam die nächste, modifizierte Zählung. Ich schätze also, mir bleiben zumindest noch ein paar gemütliche Wochen.