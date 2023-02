Grüne akzeptieren Vorsprung: „105 Stimmen sind 105 Stimmen“ Zu gerne wollten die Grünen in der Metropole Berlin mit ihren vielen alternativ geprägten Stadtteilen endlich mal vor der SPD liegen. Am Ende scheiterte der ... dpa

Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, spricht. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Nach der Wiederholungswahl in Berlin wollen die Grünen einen möglichen Anspruch der nur knapp vor ihnen liegenden SPD auf das Bürgermeisteramt akzeptieren. „105 Stimmen sind 105 Stimmen“, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch am Montag bei einer Pressekonferenz ihrer Bundespartei über den Vorsprung der SPD bei den Zweitstimmen. Sie sei eine überzeugte Demokratin. „Wenn es ein amtliches Endergebnis am Ende gibt, dann ist es so.“