Grüne Jarasch erleichtert über Karlsruher Spruch zur Wahl Die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich erleichtert gezeigt, dass das Bundesverfassungsgericht die Wahlwiederholung in der Hauptstadt ... dpa

Berlin -Die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich erleichtert gezeigt, dass das Bundesverfassungsgericht die Wahlwiederholung in der Hauptstadt wie geplant am 12. Februar zulässt. Alles andere wäre den Menschen nicht vermittelbar gewesen, erklärte Jarasch am Dienstag in Berlin. „Deshalb: Gehen Sie bitte wählen. Berlin steht vor einer Richtungswahl.“