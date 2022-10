Grüne Jugend bestätigt Führungsduo Die Jugendorganisationen sind für ihre Mutterparteien häufig unbequem. Auch die Grüne Jugend nimmt kein Blatt vor den Mund, was ihr an der Ampel-Regierung mi... dpa

Timon Dzienus (l-r), Bundessprecher der Grünen Jugend und Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend sitzen beim Bundeskongress der Grünen Jugend auf ihrem Platz und freuen sich über die gewonnene Wahl zum Bundessprecher von Timon Dzienus. Lino Mirgeler/dpa

Bielefeld -Sarah-Lee Heinrich und Timon Dzienus stehen für ein weiteres Jahr an der Spitze der Grünen Jugend. Sie wurden am Samstag auf einem Bundeskongress in Bielefeld im Amt bestätigt, wie die Nachwuchsorganisation der Grünen mitteilte. Die sogenannten Bundessprecher der Grünen Jugend werden für eine Dauer von einem Jahr gewählt und können laut Satzung einmal wiedergewählt werden. Für Heinrich (21) und Dzienus (26) ist es damit die letzte Amtszeit.